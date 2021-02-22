Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan Gül açıklamasında personel alımı müjdesi verdi. En az 6 bin ikm alımı bekleniyor. Yasalar ile sınırları çizilmiş suç teşkil eden bir eylemde bulunan kişinin özgürlüğü kısıtlanabilir. Hapis cezası olarak tanımlanan bu özgürlüğün kısıtlanması yönelik suçluların yargılandıktan sonra hapishaneye sevk edilmesiyle beraber yürütülen faaliyetlerde görev alan birtakım personeller vardır. Hapishanelerde görev alan bu personellerden biri de gardiyandır.
TOPLAMDA 13 BİN PERSONEL ALIMI
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bir son dakika açıklamasında bulundu ve Adalet Bakanlığı'na memur personel alımı yapılacağını söyledi. Bakan Gül, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13.202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." dedi.
EN AZ 6 BİN İKM ALIMI
Bu alımda en fazla sayısının infaz koruma memurlarına ayrılması bekleniyor. 6 binden fazla infaz koruma memuru alımı için başvuru şartlarının şu şekilde olması bekleniyor:
YAŞ ŞARTI
İKM alımında yaş, KPSS'ye girilen yıla göre dikkate alınır. 2020 KPSS 'ye girilen tarihte adayların 30 yaşını bitirmemiş olması istenir. CTE, "Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (KPSS'nin yapıldığı tarih dikkate alınır. İlanın yayımlandığı yıl değil)" dedi.
MEZUNİYET
İKM alımına en az lise mezunu adaylar başvurabilir.
KPSS ŞARTI
İKM alımında adayların KPSS 2020'den en az 70 alması gerekmektedir. Birçok aday puan şartının 60 olmasını istiyor.