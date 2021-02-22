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    • Memurlar
    • 22.02.2021 12:09
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    • 22.02.2021 12:09
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    6 bin İKM alımı- İşte başvuru şartları 2021...

    başvuru şartları bugün yapılan son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bakan Gül yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13.202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." dedi. Bu alımda en fazla sayısının infaz koruma memurlarına ayrılması bekleniyor. İKM alımında yaş, 'ye girilen yıla göre dikkate alınır. 2020 KPSS 'ye girilen tarihte adayların 30 yaşını bitirmemiş olması istenir.

    takvim.com.tr
    İnfaz koruma memuru CTE gardiyan zabıt katibi alımı başvuru şartları 2021

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan Gül açıklamasında personel alımı müjdesi verdi. En az 6 bin ikm alımı bekleniyor. Yasalar ile sınırları çizilmiş suç teşkil eden bir eylemde bulunan kişinin özgürlüğü kısıtlanabilir. Hapis cezası olarak tanımlanan bu özgürlüğün kısıtlanması yönelik suçluların yargılandıktan sonra hapishaneye sevk edilmesiyle beraber yürütülen faaliyetlerde görev alan birtakım personeller vardır. Hapishanelerde görev alan bu personellerden biri de gardiyandır.

    TOPLAMDA 13 BİN PERSONEL ALIMI

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bir son dakika açıklamasında bulundu ve Adalet Bakanlığı'na memur personel alımı yapılacağını söyledi. Bakan Gül, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13.202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." dedi.

    EN AZ 6 BİN İKM ALIMI

    Bu alımda en fazla sayısının infaz koruma memurlarına ayrılması bekleniyor. 6 binden fazla infaz koruma memuru alımı için başvuru şartlarının şu şekilde olması bekleniyor:

    YAŞ ŞARTI

    İKM alımında yaş, KPSS'ye girilen yıla göre dikkate alınır. 2020 KPSS 'ye girilen tarihte adayların 30 yaşını bitirmemiş olması istenir. CTE, "Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (KPSS'nin yapıldığı tarih dikkate alınır. İlanın yayımlandığı yıl değil)" dedi.

    MEZUNİYET

    İKM alımına en az lise mezunu adaylar başvurabilir.

    KPSS ŞARTI

    İKM alımında adayların KPSS 2020'den en az 70 alması gerekmektedir. Birçok aday puan şartının 60 olmasını istiyor.

        İCRA VE ZABIT KATİBİ ALIMI

        Adalet Bakanlığı'nın 81 şehirdeki adliyelere icra ve zabıt katibi alımı yapacağı açıklandı. En az 2 bin 500 alım yapılacak.

        GARDİYAN NASIL OLUNUR?

        Gardiyan olmak için belirli dönemlerde Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan alım ilanlarına başvuru yapılması gerekir. Adaylar başvuru yapabilmek için her alım ilanına özel şartları taşımaları gerekiyor. KPSS ile birlikte boy-kilo ve yaş gibi genel şartların yanı sıra ilanların her birinin farklı şartları olabiliyor. Bunun için başvuru yapılacak ilanın kılavuzunu incelemek ve ilanda belirtilmiş olan şartları sağladığından emin olduktan sonra başvuru yapılması en doğrusu.

        Başvurusu uygun görülen adaylar önce yazılı sınava tabi tutulurlar. Bu aşamada başarı gösteren adayların sözlü mülakata girmesi ve bu aşamada da diğer adayların önüne çıkmasını sağlayacak düzeyde kanaat notu alması gerekir.

        ZABIT KATİBİ NEDİR?

        Zabıt Kâtibi adliyelerde, bölge idare mahkemelerinde, seçim kurullarında, icra dairelerinde kalem işleri, yazışma ve dosyalamanın yapılmasından, duruşma tutanakların düzenlenmesinden, sekretarya hizmetlerinin verilmesiyle ilgili mişlerden sorumlu kişidir.

        Zabıt Kâtibi; İcra takip işlemlerini yapar, Karar ve tutanakları usulüne uygun yazar, Davalara ait müzekkereleri yazarak ilgili yerlere zamanında gönderir,

        Gelen cevap yazılarında istenen bilgiler olmadığını tespit ettiğinde ilgili makama haber verir, duruşma gününden önce gerekli yazıları yazar,

        Serbest bırakma ve tutuklama yazılarıyla hüküm özetlerini vaktinde yazar ve ilgili makama verir,

        Acele işlerden sayılan nafaka takdiri, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi gibi davalara ilişkin kararları diğerlerinden önce ve çabuk yazar,

        Mahkeme dışında hâkim veya naip huzuruyla yapılacak tüm işlemlerde hazır bulunur, ayrıca kanun ve yönetmelikle yüklenmiş diğer görevleri yürütür.
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