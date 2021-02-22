GARDİYAN NASIL OLUNUR?

Gardiyan olmak için belirli dönemlerde Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan alım ilanlarına başvuru yapılması gerekir. Adaylar başvuru yapabilmek için her alım ilanına özel şartları taşımaları gerekiyor. KPSS ile birlikte boy-kilo ve yaş gibi genel şartların yanı sıra ilanların her birinin farklı şartları olabiliyor. Bunun için başvuru yapılacak ilanın kılavuzunu incelemek ve ilanda belirtilmiş olan şartları sağladığından emin olduktan sonra başvuru yapılması en doğrusu.

Başvurusu uygun görülen adaylar önce yazılı sınava tabi tutulurlar. Bu aşamada başarı gösteren adayların sözlü mülakata girmesi ve bu aşamada da diğer adayların önüne çıkmasını sağlayacak düzeyde kanaat notu alması gerekir.