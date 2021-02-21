KPSS şartsız ve KPSS puanıyla 4.500 TL maaşla belediye memuru alımı başvuru şartları açıklandı! İşte kadrolar ve detaylar

4.500 TL maaşla KPSS'li ve KPSS şartsız belediye memuru alımı için detaylar İŞKUR'da açıklandı. 55-60 KPSS puan şartı ve KPSS şartsız en az lise mezunları arasından belediye memuru alımı yapılacak. Farklı illerde yapılacak ikamet şartsız belediye memuru alımında başvurular bu hafta başlıyor. Bir hayli insan bir belediyede kadrolu memur olarak çalışmanın hayalini kurar. Ancak bu o kadar da basit değildir. Peki, belediyede işe nasıl girilir?
KPSS şartsız ve KPSS puanıyla 4.500 TL maaşla belediye memuru alımı
Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 22.02.2021
Trabzon Arsin Belediyesi Personel Ltd.Şti.22.02.2021
Trabzon Araklı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.02.2021
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 22.02.2021
Zonguldak Filyos Belediyesi Per. Ltd. Şti. 25.02.2021
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 26.02.2021
Ankara Çankaya Belediyesi Per. A.Ş. 23.02.2021