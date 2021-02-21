Katar'da çalıştırmak üzere vasıflı ve vasıfsız olarak işçi alımları yapılacak. En az ilköğretim mezunlarından farklı kadrolara yapılan alım yazımızda. Katar'da yıllık kişi başı gelir 97.000 dolar civarında olduğundan Katar'daki en fakir insan bile işçi olarak çalışmaz. Katar'da çalışacak işçilerde illa vasıflı olma şartı aranmaz. Vasıfsız düz işçi olarak hatta daha fazla ihtiyaç vardır. Katar'da iş yapan şirketlerimiz de bu vasıfsız işçi ve vasıflı işçi açığını ülkemizden götürerek kapatırlar.
Katar'daki ücretler de ülkemize göre çok tatminkar olduğundan göçmen olarak Katar'a gitmek ülkemizde çok revaçtadır. Yalnızca düz işçiler bile aylık 3.500 dolar kazanmaktadırlar. İnşaatlarda çalışacak usta ve vasıflı işçiler de 4.500 dolar maaş alırlar. Halen Katar'da çalışmak üzere düz işçi, fayans ve seramik ustası, Mermer ustası , kaba inşaat ustası, sıva ustası, Elektrik ve tesisat ustaları, Vinç operatörleri, iş makinası operatörleri aranmaktadır.
HANGİ ŞİRKETLERE ALIM YAPILIYOR?
Katar'da faaliyet göstermekte olan bazı şirketler şu şekilde:
Doğuş İnşaaat
Kolin İnşaat
Sham Turk İnşaat Tekstil Limited
Kamışoğlu group
STFA İnşaat
Limak İnşaat
Tekfen İnşaat
Demir inşaat
Sarp Group
Yüksel İnşaat
Tuğra Gayrimenkul
GAP İnşaat
Ortadoğu İnşaat
Yapı Merkezi
Enyap inşaat