Katar'da çalıştırmak üzere vasıflı ve vasıfsız olarak işçi alımları yapılacak. En az ilköğretim mezunlarından farklı kadrolara yapılan alım yazımızda. Katar'da yıllık kişi başı gelir 97.000 dolar civarında olduğundan Katar'daki en fakir insan bile işçi olarak çalışmaz. Katar'da çalışacak işçilerde illa vasıflı olma şartı aranmaz. Vasıfsız düz işçi olarak hatta daha fazla ihtiyaç vardır. Katar'da iş yapan şirketlerimiz de bu vasıfsız işçi ve vasıflı işçi açığını ülkemizden götürerek kapatırlar.