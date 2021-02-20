Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden binlerce yeni işçi ve personel alımı ilanları duyurulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesinde yayımlanan ilanları aracılığıyla bu yıl 865 binden fazla vatandaş iş sahibi oldu. Son olarak kurumun sitesinde yer alan bilgilere göre acilen 21 bin üzerinde personel arandığı bilgisi paylaşıldı. Kamu ve özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Bu kapsamda İŞKUR internet sitesinde yer alan mesleğinizi yazarak mevcut ilanları inceleyebilirsiniz. İşte Şubat 2021 İŞKUR kadro ve maaşları

NASIL BAŞVURULUYOR?

Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.