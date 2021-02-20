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    • Memurlar
    • 20.02.2021 08:49
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    • 20.02.2021 08:49
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    15 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

    tarafından yayınlanan ilanla 'ne 15 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacağı açıklandı. Yayınlanan ilanda alınacak adaylara ilişkin aranan şartlara da yer verildi.

    İlan yayınlandı! Görevli alınacak

    'ne 15 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacağı açıklandı. İlanda son başvuru tarihi 05.03.2021 olarak açıklandı.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda başvuracak adaylardan istenen belgeler madde madde aktarıldı.

    İşte istenen bazı belgeler:

    1. İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi.
    2. formatlı özgeçmiş
    3. Lisans ve lisansüstü diplomalar
    4. Lisans Transkripti
    5. Belgesi
    6. Belgesi
    7. Kartı fotokopisi
    8. Bir adet vesikalık fotoğraf
    9. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
    10. (e-Devlet üzerinden alınabilir)
    11. Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
    12. Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi.

    İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın

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    Haberler Memurlar Fenerbahçe Üniversitesi 15 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak