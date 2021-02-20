Fenerbahçe Üniversitesi'ne 15 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacağı açıklandı. İlanda son başvuru tarihi 05.03.2021 olarak açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda başvuracak adaylardan istenen belgeler madde madde aktarıldı.

İşte istenen bazı belgeler:



1. İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi.

2. YÖK formatlı özgeçmiş

3. Lisans ve lisansüstü diplomalar

4. Lisans Transkripti

5. ALES Sonuç Belgesi

6. Yabancı Dil Belgesi

7. Kimlik Kartı fotokopisi

8. Bir adet vesikalık fotoğraf

9. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

10. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

11. Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

12. Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi.

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