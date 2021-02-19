GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

İlanda yer alan ve her iki kadro işçin de geçerli ortak başvuru koşulları bulunuyor. Bu koşulların başında yaş şartı geliyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü ilana başvuruda bulunacak adayların 18 yaşını tamamlamış olmalarını, 30 yaşını ise doldurmamış olmalarını istiyor. Bunun dışında adayların Hasta ve yaşlı bakımı işini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamaları gerekiyor. Ayrıca ilan için adayların iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya ayak uydurmaları isteniyor. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olamamak bir diğer koşul. İlanda yer alan bir diğer koşul ise ikamet şartı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü başvuruların onaylanması için ilanın n yayımlandığı tarih itibarıyla, en az son bir yıldır Van İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olunmasını istiyor.