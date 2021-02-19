Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü hastane bünyesinde görevlendirmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Sürekli işçi kadrolarına yapılacak personel alımları 30 yaş şartı ve lise düzeyinden olacak. KPSS'siz Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri kadrosuna yapılacak işçi alımları için adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. İlana başvuruda bulunacak adaylar başvurularını 22 Şubat tarihinden itibaren yapmaya başlayacaklar. İlan için açıklanan son başvuru tarihi ise 26 Şubat olarak duyuruldu. Bu tarihler arasında başvurular elektronik olarak yapılacak.
Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri - 35 Kişilik Kadro
Ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri alanının sağlık bakım teknisyeni dalından mezun olan adaylardan alınacak.
Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri - 15 Kişilik Kadro
Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından birinden mezun olmak. şartını sağlayan adaylar başvuru yapabilecek.
GENEL BAŞVURU KOŞULLARI
İlanda yer alan ve her iki kadro işçin de geçerli ortak başvuru koşulları bulunuyor. Bu koşulların başında yaş şartı geliyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü ilana başvuruda bulunacak adayların 18 yaşını tamamlamış olmalarını, 30 yaşını ise doldurmamış olmalarını istiyor. Bunun dışında adayların Hasta ve yaşlı bakımı işini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamaları gerekiyor. Ayrıca ilan için adayların iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya ayak uydurmaları isteniyor. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olamamak bir diğer koşul. İlanda yer alan bir diğer koşul ise ikamet şartı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü başvuruların onaylanması için ilanın n yayımlandığı tarih itibarıyla, en az son bir yıldır Van İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olunmasını istiyor.