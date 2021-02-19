Trabzon zabıta alımı kura sonuçları açıklandı mı? Trabzon zabıta alımı sonuçları sorgulama!

Trabzon zabıta alımı kura sonuçları kuraya başvuran kişilerin merak konusu oldu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı için binlerce kişi başvuruda bulunmuştu. Gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda zabıta olarak görev yapmaya hak kazanan kişiler de belli oldu. Peki, Trabzon zabıta alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir?