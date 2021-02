a. Fiziki Kontrol :

(1) Adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeden önce Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından kontrolden geçirilir.

(2) Fiziki Kontrol, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre yapılır. Her bir aday asgari standartları sağlamak zorundadır. Ayrıca TABLO-1'de örneği bulunan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) çizelgesi esaslarına göre her bir adaya not verilir.

(3) Fiziki Kontrol Komisyonu asgari standartları sağlayan adaylar hakkında "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olur", sağlayamayan adaylar hakkında "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitim Merkezi Komutanlığı Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitim Merkezi Komutanlığı Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

(4) Hakkında "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitim Merkezi Komutanlığı Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, itiraz hakkını kullanabilir, sonucun değişmemesi durumunda diğer sınav aşamalarına geçemezler.

b. Fiziki Yeterlilik Sınavı :

(1) Fiziki Kontrol Komisyonları tarafından "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek yapar.

(3) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere TABLO-3'de örneği bulunan standartlara uygun parkurda, parkur geçiş talimatına göre uygulamalı olarak yapılır. (Parkur geçiş talimatı TABLO-3'ün devamındadır.)

(4) Başarılı olmak için yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan almak zorunludur.

c. Mülakat Sınavı :

(1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

(2) Değerlendirmede adayın;

(a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

(b) Kendisinden istenileni kavrama,

(c) Özgüveni,

(ç) İfade etme yeteneği,

(d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre her bir kriter yirmi (20) puan olmak üzere toplam yüz (100) puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz (100) puan üzerinden en az altmış (60) puan alması gerekir.