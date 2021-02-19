Sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subay alımına ilişkin yayımlanan ilanlar hayalindeki mesleği icra etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı, 550 muvazzaf ve sözleşmeli subay alacağını açıkladı. Şimdi adaylar başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. Peki, JGK subay alımı başvuru şartları nelerdir? İşte son başvuru tarihi...
ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER
a. Genel Koşullar:
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(2) Temini yapılacak 1'inci maddedeki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumda olmak,
(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,
(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek,
(5) Adaylar tarafından;
(a) Sözleşmeli olarak temin edilecek tüm branşlara başvuru yapacak adayların 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS'de; Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2019-2020 yıllarında yapılan ALES'ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak,
(b) Muvazzaf olarak temin edilecek olan Tabip ve Diş Tabibi branşında KPSS ve ALES şartı bulunmamaktadır.
(c) Muvazzaf olarak temin edilecek Hukuk branşında 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS'de; Hukuk alanında yapılan (P4) puan türünden en az 70 puan, 2019-2020 yıllarında yapılan ALES'ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 70 puan almış olmak,
(ç) Muvazzaf olarak temin edilecek Veteriner branşında 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS'de; Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2019-2020 yıllarında yapılan ALES'ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak,
(d) Şehit ve malul eş ve çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit ve malul eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) için bu puanların en az %80'ini almış olmak,
(6) 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonra doğanlar
başvurabileceklerdir.),
(b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece Lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir.),
(c) Muvazzaf Tabip ve Diş Tabibi Subay adayları için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)
(7) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
(8) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve;
(a) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre "Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almak,
(b) Hukuk branşı için ise Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde EK-D değerlendirme çizelgesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı general/amiral, subay ve astsubayların hastalıklarına göre görevlendirilecekleri branşları gösteren (2) numaralı branş belirleme çizelgesinde hukuk branşından subaylar için belirlenen sağlık şartlarına uygun "Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almak,
(9) Hukuk branşına başvuru yapacak adaylara yönelik ayrıca;
(a) Hukuk fakültelerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki bir hukuk fakültesinden mezun olmak,
(b) Dış kaynaktan temin edilecek ve/veya diğer yükseköğretim kurumlarında Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yetiştirilecek subay adayları ve öğrenciler için Temin Yönetmeliklerinde subay adayları ve öğrencilere yönelik belirlenen nitelikleri haiz olmak,
(c) İlgili mevzuat doğrultusunda belirlenen sınavlardan gerekli taban puanlara sahip olmak ve yapılacak değerlendirmeler neticesinde başarılı olarak belirlenmiş kontenjana girmek,
(10) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
(11) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
(12) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
(13) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
(14) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
(15) Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM'de halen eğitim gören ve aynı başvuru döneminde SUEM'e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
(16) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,
(17) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
(18) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak,
(19) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
(20) Hamile olmamak
NOT : 1. Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının
anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.
2. Adayların, kılavuzda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra 2'nci maddede belirtilen mevzuatları da incelemeleri faydalarına olacaktır.
4. BAŞVURU YÖNTEMİ VE BAŞVURULARIN YAPILMASI:
a. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
b. Adayların "Başvuru Kılavuzunun" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.
c. Başvurular; 17 Şubat 2021 günü başlayıp, 28 Şubat 2021 günü saat 23.59'da sona
erecektir.
ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne
e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
d. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için "Profil Bilgileri" bölümünden;
(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS'ten yapılabilecektir),
(2) Fotoğraf yüklenmesi (Fotoğraf vesikalık olacaktır),
(3) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (adres bilgisi MERNİS'ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunludur. Girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlana kadar aktif olması gerekmektedir.),
(4) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi leğıtım bilgileri "YÖK'ten Al" veya "Belgeye Dayalı" şeklinde girilecektir. Son sınıf öğrencileri eğitim bilgilerini "Belgeye Dayalı" olarak yükleyecektir. "Belgeye Dayalı" yüklemelerde; mezun adaylar için diplomasını, son sınıf öğrenciler öğrenci belgesi veya transkript belgesini, YÖK onaylı denklik/eşdeğerlilik belgesi olan adaylar ise denklik/eşdeğerlilik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. Belgeye dayalı denklik/eşdeğerlilik belgesi yükleyecek olan adaylar; 1'inci maddedeki hangi bölüme denklikleri/eşdeğerlilikleri varsa eğitim bilgileri girişinde "Bölüm Adı" kısmına o bölümü seçerek yükleme yapacaklardır.]
(5) Beden Eğitimi Öğretmenliği branşına başvuracak adaylardan;
- Antrenörlük,
- Antrenörlük Eğitimi / Öğretmenliği,
- Beden Eğitimi ve Spor,
- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,
- Rekreasyon,
- Spor Bilimleri,
- Spor Bilimleri ve Teknolojisi,
- Spor Yöneticiliği,
- Spor Yönetimi bölümlerinden mezun olan adayların Pedagojik Formasyon
Sertifikası/Belgesine sahip olması gerekmektedir. Adaylar sisteme Pedagojik Formasyon Sertifikası/Belgesini yüklemek zorundadır.
Aday başvuru yaparken, e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemine kendisine ait T.C. Kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapacaktır. Açılan ekrandaki "Profil Bilgilerim" altında bulunan "Diğer Bilgi/Belgelerim" bölümüne tıklayarak aktif hale getirdikten sonra "Belge Ekle" başlığı altındaki "Belge Türünü Seçiniz" kısmından "Pedagojik Formasyon Sertifikası/Belgesi"ni seçerek belge yükleme bölümüne, almış olduğu Pedagojik Formasyon Sertifikası/Belgesini yükleyerek başvurusuna devam edecektir.
Pedagojik Formasyon Sertifikası/Belgesini yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.___________
(6) Sözleşmeli olarak temin edilecek branşlar için KPSS sınav bilgilerinin "ÖSYM'den
sorgula" ile yüklenmesi (2019-2020yılı KPSS P3 puanı),
(7) Muvazzaf olarak temin edilecek Hukuk branşı için KPSS sınav bilgilerinin
"ÖSYM'den sorgula" ile yüklenmesi (2019-2020 yılı KPSS P4puanı),
(8) Muvazzaf olarak temin edilecek Veteriner branşı için KPSS sınav bilgilerinin
"ÖSYM'den sorgula" ile yüklenmesi (2019-2020yılı KPSS P3puanı),
(9) ALES sınav bilgilerinin "ÖSYM'den sorgula" ile yüklenmesi (2019-2020 yılı EA
puanı),
(10) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,
(11) Şehit ve malul eş ve çocuklarından başvuru yapacak adayların ise ''Diğer Bilgi/Belgelerim'' bölümünde yer alan onaylı ''Şehit Gazi Yakınlık Belgesi''nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi (verilen şehitlik ve malul belgesinin Kurum veya Valilik onaylı veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge, Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit ve malul eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar), işlemlerinin yapılması zorunludur. Adaylar sınava gelirken belgenin aslını yanında getirecektir.
e. Ayrıca adaylar, başvuru şartlarında yer almayan ve zorunlu olmayan aşağıdaki bilgi ve belgelerinin girişini "Profil Bilgilerim" bölümünden yapabilecektir.
(1) "Yabancı Dil Bilgilerim" kısmından "ÖSYM'den Al" veya "Belgeye Dayalı" olarak varsa aday tarafından yabancı dil sınavı notları yüklenebilecektir.(Belgeye dayalı yabancı dil sınavı yüklenmesi durumunda, sınav sonuç belgesi taranmış olarak veya resim olarak yüklenecektir.)
(2) Diğer Bilgi/Belgelerim kısmından belgeye dayalı olarak;
(a) Ustalık/kalfalık/çıraklık belgesi,
(b) Sürücü belgesi,
(c) Çalışma süresi belgesi,
(ç) Sertifika belgesi,
(d) Hizmet belgesi,
(e) Gemi Adamı belgesi,
(f) Sporcu lisans belgesi,
(g) Mesleki yeterlilik belgesi,
(ğ) Mahalli lisan belgesi,
(h) Şehit gazi yakınlık belgesi,
(ı) Sivil Havacılık Genel Md. Onaylı PPL veya CPL sertifikası (i) Pedagojik Formasyon Sertifikası/Belgesi
(j) Diğer Belgeler
seçeneklerinden uygun olanı veya olanları seçerek ilgili belgeyi (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyebileceklerdir.
f. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra ''Başvurularım'' kısmından ''Başvuru Sürecindekiler'' kısmı seçilerek ''2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Temini'' sınavına ''Başvuru Yap'' butonuna basılarak başvuru süreci başlatılacaktır.
g. ''Başvuru Yap'' butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan ''Okudum ve Onaylıyorum'' kutucuğu işaretlenerek ''Devam Et'' butonuna basılarak branş seçimi kısmına geçilecektir. ''Okudum ve Onaylıyorum'' kutucuğunun işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm sınav şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.
ğ. ''Devam Et'' butonuna basıldıktan sonra branş seçimi ekranı gelecek ve adaylar tarafından durumlarına uygun en fazla iki tercih seçilerek ''Başvuruyu Tamamla'' butonuna basılarak başvuru tamamlanacaktır. (ADAYLARIN EN FAZLA İKİ TERCİH HAKKI BULANMAKTA OLUP, ADAYLAR TEK TERCİH DE YAPABİLİRLER. İKİ TERCİH YAPAN ADAYLAR İÇİN; BU İKİ TERCİHİNDEN BİRİSİNİN JANDARMA ERKEK VEYA JANDARMA KADIN BRANŞI OLMASI ZORUNLUDUR. İKİ TERCİH YAPAN ADAYIN HER İKİ TERCİHİ İÇİN DE ŞARTLARI TAŞIMASI HALİNDE İLK TERCİHİ, İLK TERCİHİ İÇİN ŞARTLARI TAŞIMAMASI DURUMUNDA İSE, ADAYIN İKİNCİ TERCİHİ ŞARTLARI TAŞIMASI DURUMUNDA DİKKATE ALINACAKTIR. BAŞVURU YAPAN ADAYLARDAN ŞARTLARI TAŞIYANLAR TEK BRANŞTAN SEÇME SINAVINA ÇAĞIRILACAKTIR.) ''Başvuruyu Tamamla'' butonuna basıldıktan sonra ekrana ''Aday Bilgi Formu'' gelecektir. Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek PDF olarak indirilecek ve iki nüsha çıktısı alınarak imzalanacaktır. Sınav çağrısı yapılan adaylar tarafından bu form imzalı olarak iki nüsha sınavlara getirilecektir.
h. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri başvuru bilgileri olarak sistem tarafından saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılacak değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya güncellenmesi durumunda; ''Başvuru Sürecindekiler'' kısmından mevcut başvurunun silinerek, başvurunun tekrar yapılması gerekmektedir. Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri değiştirilse veya güncellense dahi başvuru bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.
ı. Başvuru bilgileri (h) bendinde belirtilen şekilde sadece başvuru süresi içerisinde değiştirilebilecek/güncellenebilecek ve adayın son başvurusundaki bilgiler üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır.
i. Sistem tarafından başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları karşılaştırılmakta ve sadece şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve işlemler sırasında ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları talimatlara uymaları önem arz etmektedir.
j. Sisteme girilen tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek (subay olarak ataması yapılmış olsa dahi) ve adayın işlemleri iptal edilecektir. Bu kapsamda "Belgeye Dayalı" olarak sisteme yüklenen belgelerin doğru ve okunaklı olması gerekmektedir.
k. Temin Merkezince aday tarafından verilen bilgilerin doğrulanmasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.
l. Sürücü belgesi, spor dalında sertifika, yabancı dil sertifikası vb. belgelere sahip olan adaylar, ayrıca bu belgeleri de sınava gelirken yanlarında getireceklerdir.
m. Başvuru ile ilgili olarak istenen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.