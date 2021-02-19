İŞKUR üzerinden yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunları arasından farklı belediye başkanlıkları bünyesine personel alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Şayet İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, müessesenin sunduğu fırsatlardan etkin şekilde faydalanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve noksansız olmasına önemsemeniz çok ehemmiyetlidir. Bu biçimde aradığınız iş için açılan olması gereken iş bültenine daha basit biçimde erişebilir ve yaptığınız müracaatlarda işe giriş şansınızı daha fazla arttırabilirsiniz.
İŞTE GÜNCEL BELEDİYE MEMUR ALIMLARI
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan Bilişim Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 19.02.2021
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden Asistan Hava Trafik Kontrolörü Giriş Sınavı İlanı 26.02.2021
Mevlana Kalkınma Ajansından Personel Alım İlanı 26.02.2021
Kilis Elbeyli Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 22.02.2021
Kütahya Yenikent Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 22.02.2021
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere İtfaiye Eri Alımı 19.02.2021
Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 26.02.2021
Rize Pazar Belediyesi Memur Alım İlanı 24.02.2021
Malatya Pütürge Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 08.03.2021