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    • Memurlar
    • 19.02.2021 10:37
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    • 19.02.2021 10:37
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    12 öğretim üyesi alacak! Şartlar belli oldu

    'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları güncellendi. Güncel ilanlar arasında 'nin 12 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    FB Üniversitesi 12 öğretim üyesi alacak! Şartlar belli oldu

    Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada 12 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. İlan metninde yayınlanan bilgilerde alınacak öğretim üyelerinin hangi bölümlerde çalıştırılacağı da açıklandı.

    'nun ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişkin bazı detaylı bilgilere de yer verildi.

    İşte o bilgiler:
    Başvuru için; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık/sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi, kimlik kartı fotokopisi ilanın başvuru süresi içerisinde insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir. Profesör kadrosu için 6 adet, Doçent kadrosu için 4 adet, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet bilimsel çalışmaları ve yayınları içeren CD/USB daha sonra teslim edilebilir veya ilgili dokümanlar elektronik ortamda insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderilebilir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

    İlanla ilgili diğer detaylar için tıklayın

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