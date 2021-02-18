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    • Memurlar
    • 18.02.2021 17:31
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    • 18.02.2021 17:31
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    ne zaman başlayacak? 2021 MEB yayınlandı mı?

    2021 MEB yayınlandı mı? ne zaman başlayacak? sorularına öğretmen adayları yanıt arıyor. Adaylar atama takvimini merak ediyor ve başvuru dönemlerini kaçırmak istemiyor. Her yıl binlerce öğretmen alımı yapılıyor. Her yıl değişkenlik gösteren tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama gelmişti. Geçtiğimiz yıl en çok Sınıf Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği gibi bölümlerden en çok alım yapılmıştı.

    takvim.com.tr
    Öğretmen atamaları ne zaman başlayacak? 2021 MEB öğretmen atama takvimi yayınlandı mı?

    2021 MEB öğretmen atamaları ne zaman başlayacak? Öğretmen atama takvimi yayınlandı mı? Atamaların ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her yıl binlerce öğretmen alımı yapılıyor. Bu yılki takvime göre de birçok kadroya öğretmen alınması bekleniyor. Öğretmen atama sürecine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar gelmişti.

    ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2021 öğretmen atama takvimine ilişkin bir takvim henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada görüşmelerin sürdüğü " Kısa zamanda neticeleneceğini ümit ediyorum." ifadeleriyle açıklamıştı.

    Her yıl değişkenlik gösteren tarihlerde ilan edilen takvimle ilgili Bakan Selçuk " Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi.

    Öte yandan Bakan Selçuk, "Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabii bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım.

    Bütçe ile ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağı ile ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra branş dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa paylaşırdık" diye belirtti.

        ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI 2021

        BRANŞLAR TAHMİNİ KONTENJANLAR

        Sınıf Öğretmenliği 3880
        İngilizce 1985
        Din Kült. ve Ahl.Bil. 1836
        Özel Eğitim 1802
        İlköğretim Mat Öğr. 1757
        Okul Öncesi Öğrt 1609
        Türkçe 1325
        PDR 1205
        Fen Bilimleri 1191
        Beden Eğitimi 890
        Sosyal Bilgiler 765
        Matematik 635
        Türk Dili ve Edebiyatı 596
        İ.H.L. Meslek Dersleri 591
        Görsel Sanatlar 575
        Bilişim Teknolojileri 571
        Müzik 501
        Arapça 500
        Fizik 305
        Kimya 301
        Tarih 242
        Almanca 212
        Coğrafya 189
        Felsefe 182
        Biyoloji 109

        DİĞER BRANŞLAR 102

        Elektrik-Elektronik Tek. 101
        Çocuk Gelişimi ve Eğit 88
        Teknoloji ve Tasarım 77
        Muhasebe ve Finansman 68
        Giyim Üretim Teknolojisi 63
        Elektrik-Elektronik Tek. 55
        Makine Tek./Makine 35
        Sağlık/Hemşirelik 35
        Tekstil Tek./Tekstil 32
        El San.Tek./El Sanatları 31
        Kuyumculuk Teknolojisi 30
        Harita-Tapu-Kadastro/ 30
        Tesisat Teknolojisi ve İkl 29
        Adalet 28
        Halkla İlişkiler ve Org 28
        Mobilya ve İç Mekan Tas. 27
        El San.Tek./Nakış 27
        Grafik ve Fotoğraf/Grafik 26
        Sağlık/Acil Sağlık Hiz. 25
        Güzellik ve Saç Bakım 21
        Sağlık Bilgisi 21
        Gıda Teknolojisi 21
        Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 20
        İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 20
        Tekstil Teknolojisi/Trik 20
        Sanat Tarihi 20
        Denizcilik/Gemi Yön. 20
        Sağlık/Sağlık Hizmetleri 20
        Yenilenebilir Enerji Tek. 20
        Endüstriyel Otomasyon 19
        Metal Teknolojisi 15
        Seramik ve Cam Tek. 12
        Konaklama ve Seyahat 12
        Büro Yönetimi 11
        Radyo-Televizyon 10
        Ulaştırma Hizmetleri 9
        Yiyecek İçecek Hiz. 9
        Motorlu Araçlar Tek. 9

        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        1. Türk Vatandaşı olmak,

        2. Yaş şartlarını taşımak, (Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler)

        3. Öğrenim şartlarını taşımak, (Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabilir.)

        4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

        5. (Değişik: 23/1/2008 - 5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

            6. Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

            7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…)(2) akıl hastalığı (…)(2) bulunmamak.

            8. (Ek: 3/10/2016 – KHK-676/74 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/60 md.) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

            Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak, Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak, Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak, 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak, Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

            SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK NEDİR? NASIL BAŞVURULUR?

            1. Sözleşmeli Öğretmenlik Alımları Nasıl Yapılır?

            Sözleşmeli öğretmenlik için de aynen kadrolu öğretmenlik gibi bir atanma süreci yaşanır. Yine aynı şekilde KPSS puan üstünlüğüne göre, MEB'in belirlediği kontenjanlara atamalar yapılır. Ancak TBMM Milli Eğitim Komisyonunda geçen ilgili maddeye göre, KPSS puanının yanı sıra sözleşmeli öğretmen atamalarında sözlü mülakatta yapılacak. Sözlü mülakatla ilgili bilgi için 18. soruda.

            2. Sözleşmeli Öğretmenlikte Maaşlar Ne Kadar?

            Sözleşmeli öğretmenlerle kadrolu öğretmenlerin maaşları aynı olmaktadır. 2017 yılı için sözleşmeli öğretmen maaşları ortalama olarak 2800 civarıdır.

            3. Sözleşmeli Öğretmenler Yazın Maaş Alır mı?

            Sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenler gibi yaz aylarında da maaş alabilirler.

            4. Sözleşmeli Öğretmenler Ek Ders Alabilir mi?

            Sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenler gibi haftalık maaş karşılığı 15 saat çalışırlar. Bunun üzerindeki çalışmalarda ek ders alınabilir.

            5. Sözleşmeli Öğretmenlikte Tayin Hakkı Var mıdır?

            Sözleşmeli öğretmenlikte özlük hakların diplerde bulunduğunu söylemiştir. Bunların başında hiçbir şekilde tayin hakkınızın olmamasıdır.

            6. Sözleşmeli Öğretmenler Eş Durumu, Sağlık Gibi Özür Grubu Atamalarından Yararlanabilir mi?

            Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmesi devam ettiği sürece hiçbir şekilde eş durumu ve sağlık özrü gibi durumlarla tayin olması mümkün değildir.

            7. Sözleşmeli Öğretmenin Memur/İşçi Eşlerinin Tayin Durumu Nedir?

            Sözleşmeli öğretmenin eşi eğer memursa, öğretmenin eşi öğretmenin bulunduğu ile eş durumu tayini isteyebilecek. Eğer eş özel sektörde ise eş durumun gerçekleşmesi mümkün görünmüyor.

            8. Sözleşmeli Öğretmenin Sözleşme Süresi Ne Kadar Olacak?

            Sözleşmeli öğretmenler atandıkları okulda en az 4 yıl sözleşmeli çalışmak durumunda. Eğer 4 yıl boyunca çalışmaya devam edilir ve olumlu bir performans puanı alınırsa sözleşmeli öğretmenler kadroya geçebileceklerdir. Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan maddeye göre sözleşmeli öğretmenlikte 4 yılını dolduranlar istedikleri takdirde bulundukları okulda kadroya geçebilecekler. Ancak önceki senelerde sözleşmeli öğretmenlerde uygulanan bir durumu da hatırlatmakta fayda var: Sözleşmeli öğretmenler çalıştıkları İl/İlçe MEM'lerde her sene başı sözleşmelerini uzattırmaları gerekmektedir.

                9. Sözleşmeli Öğretmenler Ne Zaman Tayin İsteyebilecek?

                Sözleşmeli öğretmenler 4 yıl sözleşmeye bağlı çalıştıktan sonra kadroya alınabilecekler. Kadroya alındıktan 1 yıl sonra eş durumu, 2 yıl sonra ise il içi ve il dışı tayinleri yapılabilecektir.

                10. Sözleşmeli Öğretmenlik İçin KPSS ve Formasyon Şart mıdır?

                Evet. Sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenlerin atanma şartlarına tabidirler. Bu nedenle formasyon ve KPSS puanı şarttır. Sözleşmeli öğretmenlik için alım yapılacak kontenjanların belirlenmesinden sonra kontenjanın 3 katı kadar aday sözlü mülakata alınacak. Sözlü mülakat sonrasında oluşacak puan sıralamasına göre sözleşmeli öğretmenlik ataması yapılacak.
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