Öğretmen atamaları ne zaman başlayacak? 2021 MEB öğretmen atama takvimi yayınlandı mı?

2021 MEB öğretmen atamaları ne zaman başlayacak? Öğretmen atama takvimi yayınlandı mı? Atamaların ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her yıl binlerce öğretmen alımı yapılıyor. Bu yılki takvime göre de birçok kadroya öğretmen alınması bekleniyor. Öğretmen atama sürecine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar gelmişti.
ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2021 öğretmen atama takvimine ilişkin bir takvim henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada görüşmelerin sürdüğü " Kısa zamanda neticeleneceğini ümit ediyorum." ifadeleriyle açıklamıştı.
Her yıl değişkenlik gösteren tarihlerde ilan edilen takvimle ilgili Bakan Selçuk " Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi.
Öte yandan Bakan Selçuk, "Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabii bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım.
Bütçe ile ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağı ile ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra branş dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa paylaşırdık" diye belirtti.