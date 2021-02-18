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    • Memurlar
    • 18.02.2021 10:47
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    • 18.02.2021 10:47
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    7 araştırma görevlisi alımı yapacak! Tarihler belli oldu

    'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları yenilenirken, 'nin 7 araştırma görevlisi alım ilanı da yayınlanan güncel ilanlar arasında yer aldı.

    Araştırma görevlileri alımı yapılacak! Tarih belli oldu

    Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada 7 araştırma görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. İlan metninde yayınlanan bilgilerde araştırma görevlilerinin hangi fakülte ve bölümler için arandığı belirtildi.

    'nun ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişkin bazı detaylı bilgilere de yer verildi.

    İşte başvuru ile ilgili önemli tarihler:
    Müracaatların Başlama Tarihi:     18.02.2021
    Son Müracaat Tarihi: 05.03.2021
    Ön Değerlendirme Tarihi: 09.03.2021
    Sınav Tarihi: 12.03.2021
    Değerlendirme Tarihi: 16.03.2021

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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