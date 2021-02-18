KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada 7 araştırma görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. İlan metninde yayınlanan bilgilerde araştırma görevlilerinin hangi fakülte ve bölümler için arandığı belirtildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişkin bazı detaylı bilgilere de yer verildi.

İşte başvuru ile ilgili önemli tarihler:

Müracaatların Başlama Tarihi: 18.02.2021

Son Müracaat Tarihi: 05.03.2021

Ön Değerlendirme Tarihi: 09.03.2021

Sınav Tarihi: 12.03.2021

Değerlendirme Tarihi: 16.03.2021

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