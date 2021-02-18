Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. 2021 jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları için adaylar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) bünyesine her yıl binlerce personel alınıyor. Bu yıl uzman erbaş alımı için 21-31 Ocak tarihleri arasında başvurular alınmıştı. Başvuru döneminin sona ermesinin ardından yaklaşık 1 aylık süre geçti. Peki, jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı? Jandarma uzman erbaş sözlü sınav ne zaman?
JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sonuçlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir ve başvurunuzun ne durumda olduğunu görebilirsiniz.
BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
JANDARMA UZMAN ERBAŞ SINAVLARI NE ZAMAN?
Ön Sağlık Muayenesi
Adaylar, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutulacaktır.
Yazılı Sınav
İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylara yazılı sınav uygulaması yapılacaktır. Sözel (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi vb.) ve sayısal (Matematik, Genel Yetenek vb.) konulardan yapılacak olan sınav (20) puan üzerinden değerlendirilecek ve adayların en az (10) puan alması gerekmektedir.