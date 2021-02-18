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    • 18.02.2021 16:22
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    • 18.02.2021 16:22
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    başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 ne zaman?

    2021 başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 j jandarma uzman erbaş sözlü sınav ne zaman sorularına yanıt aranıyor. Jandarma uzman erbaş alımı için gözler sonuç duyurusuna çevrildi. 21 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında internet üzerinden tamamlanan başvuruların ardından sonuçların açıklanması bekleniyordu. Başvuruları olumlu sonuçlanan adaylar sözlü sınavlara giriş yapacak. Peki, jandarma uzman erbaş sözlü sınav ne zaman? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı?

    Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. 2021 jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları için adaylar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) bünyesine her yıl binlerce personel alınıyor. Bu yıl uzman erbaş alımı için 21-31 Ocak tarihleri arasında başvurular alınmıştı. Başvuru döneminin sona ermesinin ardından yaklaşık 1 aylık süre geçti. Peki, jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı? Jandarma uzman erbaş sözlü sınav ne zaman?

    JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Sonuçlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir ve başvurunuzun ne durumda olduğunu görebilirsiniz.

    BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    JANDARMA UZMAN ERBAŞ SINAVLARI NE ZAMAN?

    Ön Sağlık Muayenesi

    Adaylar, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutulacaktır.

    Yazılı Sınav

    İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylara yazılı sınav uygulaması yapılacaktır. Sözel (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi vb.) ve sayısal (Matematik, Genel Yetenek vb.) konulardan yapılacak olan sınav (20) puan üzerinden değerlendirilecek ve adayların en az (10) puan alması gerekmektedir.

        Fiziki Yeterlilik Sınavı (FYS) (Spor Testi)

        Adaylara uygulanacak FYS konuları ve baraj değerleri Tablo-3'te belirtilmiştir. Belirtilen FYS barajlarını geçen adaylar mülakat ve uygulama sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Adaylar yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getirecektir.

        Uygulamalı Meslek Bilgisi Sınavı

        Uygulama sınavı gerektiren branşlara müracaat eden adaylar hangi branşa müracaat etmişse o branşta uygulamalı meslek sınavına tabi tutulacaktır. Uygulamalı meslek sınavı 30 puan üzerinden değerlendirilecek, adayın başarılı olabilmesi için 15 ve üzerinde puan alması gerekmektedir (Uygulama sınavından 15 puanın altında not alanlar mülakat sınavına alınmayacaktır).

        Mülakat Sınavı

        Yazılı, Ön Sağlık Muayene, FYS (Spor) ve uygulamalı meslek bilgisi sınavlarında başarılı olan adaylar, mülakat sınavına alınacaktır.

        Mülakatta; adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi hususlar gözlenerek elde edilen bilgiler Mülakat Komisyonunca değerlendirilecektir. Sınav mülakat komisyonu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru-cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.
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