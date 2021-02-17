Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına binlerce muvazzaf sözleşmeli subay alımı yapılacak

Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alımı yapılacak. Yayınlanan ilanda başvuruların 17-28 Şubat 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacağı açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru tarihi yeri ve şekli ile ilgili olarak bazı detaylı bilgilere de yer verildi.

İşte başvuru şartları:

a. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların "Başvuru Kılavuzunun" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

c. Başvurular, 17 Şubat 2021 günü başlayıp, 28 Şubat 2021 günü saat 23:59'da sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.