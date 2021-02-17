17 Şubat İŞKUR güncel başvuru iş ilanları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda 2021 Şubat ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde KPSS şartsız ve sınavsız temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için başvurular devam ediyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda istenilen şartlar başvurulacak kadroya ve ilana göre değişiklik göstermekle birlikte en az öğrenim şartı, tecrübe şartı, kurum ile aynı ilde ikamet etme şartı, ilgili belge ve diğer alım şartlarını sağlamaları istenmektedir. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3048 adresinden ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMLARI
İŞKUR GÜVENLİK VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞEKLİ
İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- En az ilköğretim mezunu olmak,
- Sağlık problemi bulunmamak,
- Takım çalışmasına yatkın,
- Kişisel temizliğine önem veren
TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMLARI
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