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    • Memurlar
    • 16.02.2021 11:26
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    • 16.02.2021 11:26
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    yapıyor! Hangi illere işçi alımı olacak? Başvuru koşulları...

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre tarafından 115 sürekli işçi alımı yapılacak. İlanda sözlü sınavla alınacak işçilerden 70'inin koruma ve güvenlik hizmetlerinde görevlendirileceği, 45'inin ise beden işçisi olarak çalışacağı bilgisi paylaşıldı. Başvuru yapmak isteyenler bu bağlamda hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, hangi illere işçi alımı olacak? İşte başvuru koşulları...

    Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı yapıyor!

    Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan son duyuruda 115 sürekli işçi alımı yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Bakanlık tarafından ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte gözler başvuru şartlarına ve alımların hangi illerde yapılacağına çevrildi. Peki, Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı hangi illere yapılacak? Başvuru koşulları nelerdir? İşte ilanda yer alan bilgiler...

    TİCARET BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI

    Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözlü sınavla alınacak işçilerden 70'i koruma ve güvenlik hizmetlerinde görevlendirilecek, 45'i beden işçisi olarak çalışacak.

    BAŞVURULAR NE ZAMAN?

    Başvurular, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 15-19 Şubat'ta elektronik olarak yapılacak. Şahsen, posta ya da e-posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

    Konuya ilişkin detaylı bilgiler, 15 Şubat'ta İŞKUR'un internet sitesindeki ilanla duyurulacak. Gerekli şartları taşıyan adaylar, ilanın İŞKUR internet sitesinde yayımlanmasından itibaren 5 gün içinde "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifreyle giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecek.

    İlanda yer alan hizmet türlerinde Türkiye genelinden başvuru alınacak.

        HANGİ İLLERE ALIM YAPILACAK?

        Koruma ve güvenlik görevlisi (silahlı) olarak çalışacaklar, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Gaziantep, Malatya, Van, Diyarbakır ve Ağrı'da görev yapacak.

        Beden işçisi olarak istihdam edilecekler ise İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Hatay, Antalya, Samsun, Gaziantep, Trabzon, Malatya, Van, Diyarbakır, Şırnak ve Ağrı illerinde görevlendirilecek.

        KURA İŞLEMLERİ, TARİHİ VE YERİ

        Alıma ilişkin kura çekilişi 25 Şubat saat 11.00'de Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla adaylar salona alınmayacak.

        Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili ortaya çıkabilecek değişiklikler ile asıl ve yedek adaylara ilişkin liste Ticaret Bakanlığının internet sitesi "www.ticaret.gov.tr" adresinden duyurulacak. Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak.

        Sözlü sınav günü, saati ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Ticaret Bakanlığının internet adresinden bildirilecek. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olacak ve ilgililerin adreslerine posta yoluyla ayrıca tebligatta bulunulmayacak.

        Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Ticaret Bakanlığı internet adresinden duyurulacak.

        BAŞVURU ŞARTLARI

        1.2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;

        a. Türk Vatandaşı olmak,

        b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

        c. Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak)

        d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

        2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

        3. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak,

        4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak şartları aranır.

            5. Başvurulan;

            a. Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Kadrosu için:

            i. En az ortaöğretim en çok ön lisans mezunu olmak,

            ii. 5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (silahlı) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

            iii. Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde gece ve gündüz, iç ve dış mekanda 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak,

            iv. Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, sağlık durumunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde "özel güvenlik görevlisi olur" şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,

            v. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak.

            vi. Güvenlik Görevlisi sürekli işçi kadrosuna atanabilmek için erkek adaylar için 172 cm kadın adaylar için 165 cm boy şartını sağlıyor olmak.

            b. Beden İşçisi Kadrosu için:

            i. En az ortaöğretim mezunu olmak

            ii. Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde ihtiyaç duyulan, eşyanın teslim alınması, çekimi ve taşınması, araçlara yüklenmesi, boşaltılması, tasnif edilmesi, ambar ve saha temizliği gibi ağır işlerde bedenen çalışma gerektiren işler ve ilgili diğer hizmetlerin yürütülmesinde görevini sürekli yapmasına engel hali bulunmamak.
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            Haberler Memurlar Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı yapıyor! Hangi illere işçi alımı olacak? Başvuru koşulları...