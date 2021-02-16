Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan son duyuruda 115 sürekli işçi alımı yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Bakanlık tarafından ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte gözler başvuru şartlarına ve alımların hangi illerde yapılacağına çevrildi. Peki, Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı hangi illere yapılacak? Başvuru koşulları nelerdir? İşte ilanda yer alan bilgiler...

TİCARET BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI

Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözlü sınavla alınacak işçilerden 70'i koruma ve güvenlik hizmetlerinde görevlendirilecek, 45'i beden işçisi olarak çalışacak.