Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan son duyuruda 115 sürekli işçi alımı yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Bakanlık tarafından ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte gözler başvuru şartlarına ve alımların hangi illerde yapılacağına çevrildi. Peki, Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı hangi illere yapılacak? Başvuru koşulları nelerdir? İşte ilanda yer alan bilgiler...
TİCARET BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI
Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözlü sınavla alınacak işçilerden 70'i koruma ve güvenlik hizmetlerinde görevlendirilecek, 45'i beden işçisi olarak çalışacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Başvurular, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 15-19 Şubat'ta elektronik olarak yapılacak. Şahsen, posta ya da e-posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.
Konuya ilişkin detaylı bilgiler, 15 Şubat'ta İŞKUR'un internet sitesindeki ilanla duyurulacak. Gerekli şartları taşıyan adaylar, ilanın İŞKUR internet sitesinde yayımlanmasından itibaren 5 gün içinde "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifreyle giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecek.
İlanda yer alan hizmet türlerinde Türkiye genelinden başvuru alınacak.