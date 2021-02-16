İŞKUR aracılığı ile 18-50 yaş şartı 3.250 TL maaşla personel alımı tam gaz devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelinde işbaşı eğitim programları (İEP) düzenlemeye devam ediyor. Programa katılanları mesleki alanlarında uzlaşmasına ve meslek edinilmesinde katkı sağlayan İŞKUR, program süresi boyunca tüm katılımcılara giderlerini karşılamak adına ücret ödüyor. Peki İş Başı Eğitim'den kimler yararlanabilir? İEP İş Başı Eğitimin süresi ne kadar? İş Başı Eğitimde ne kadar ücret ödeniyor. Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.
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https://esube.iskur.gov.tr/Kurs/KursOnAir.aspx?ProgramTur=3
İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?
Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ NE KADAR?
İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır.
Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay uygulanacaktır.
Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.