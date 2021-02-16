Avrasya Üniversitesi 155 yeni öğretim üyesi alımı yapacak! İşte başvuruda istenen belgeler

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada 155 yeni öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. İlan metninde yayınlanan bilgilerde öğretim üyelerinin hangi fakülte ve bölümler için arandığı belirtildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişkin bazı detaylı bilgilere de yer verildi.

İşte başvuruda istenen belgeler:

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.



Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.



Doktor Öğretim Üyeleri: 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4(dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.



İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın