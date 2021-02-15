Zabıta nasıl olunur? 2021 zabıta maaşı ne kadar? Başvuru ve mülakat şartları neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılan arasında yer alıyor. KPSS sınavına girmiş olmak ve en az 60 puan almış olmak büyük önem taşıyor, peki diğer şartlar neler, evrak konusunda neler gerekli? 2021 zabıta memuru hakkında merak edilen tüm bilgiler...
2021 ZABITA ALIM İLANLARI
2021 yılı içerisinde il ve ilçe belediyelerinin ilanlarını takip ederek şahsen veya web sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.
İstanbul Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 10.02.2021
Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 26.02.2021
Van Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı 12.03.2021
ZABITA MEMURU NEDİR?
Zabıta, yerel yönetimlere bağlı çalışan, kamu düzeninin ve halk sağlığının korunması için çalışan kişilerdir. Herhangi bir şehirde yaşayan kişilerin huzurunun ve sağlığının korunmasını sağlayan devletin en önemli görevleri arasında yer alır. Bu düzenin sağlanması adına polis gibi çeşitli kolluk kuvvetleri görevlendirilir. Bu huzurun sağlanmasında görev alan meslek ise zabıta memurlarıdır. Belediye'nin belirlediği sınırlar içerisinde ruhsatsız iş yerlerini denetleyen, yasakları ve izinleri yerine getiren, belediyenin görevi olan kontrolleri yaparlar. devlet memuru statüsündedir ve memurların haklarından faydalanırlar.