Ticaret Bakanlığı KPSS'siz ikamet şartsız 115 işçi alımı yapacağını duyurmasının ardından başvuruların alınacağı tarih merakla bekleniyordu ve bugün itibariyle başladı. Peki hangi illere ve hangi kadrolara işçi alımı yapılacak, başvuru yapmak isteyenlerin hangi şartları taşıması gerekiyor? Arama motorları üzerinden binlerce kişinin sıklıkla sorguladığı Personel alımı İŞKUR başvurusu şartları neler? İşte ayrıntılar…
TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK İLLER
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı): İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Gaziantep, Malatya, Van, Diyarbakır, Ağrı
Beden İşçisi: İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Hatay, Antalya, Samsun, Gaziantep, Trabzon, Malatya, Van, Diyarbakır, Şırnak, Ağrı
TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ticaret Bakanlığı İşçi Personel alımı için 115 işçi alımı başvuru süreci 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. Adaylar başvurularını en geç 19 Şubat 2021 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir.
Adaylar başvurularını sadece İŞKUR aracılığı ile yapmaları gereklidir. İlan hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;
a.Türk Vatandaşı olmak,
b.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c.Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak) d.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,