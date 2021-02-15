Bekçilik sınav sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar günün ilk saatlerinden itibaren yapılacak açıklaya odaklanmıştı. Bilindiği üzere İstanbul'a 400 bekçi alımı yapılacağı bilgisi paylaşılmış ve sınavın ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından sınav sonuçlarına dair yapılacak açıklama için heyecan sona erdi ve sonuçların açıklandığı duyuruldu. Peki, EGM PA bekçi alımı sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte merak edilenler...
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Bekçilik sınavının sonuçları erişime açıldı. Sonuçlar, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilecek.
SORU VE CEVAPLAR YAYIMLANDI
2020/1. dönem bekçilik yazılı sınavının soru ve cevapları açıklandı. Sınava katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr resmi internet sitesinden sınav sorularına ve cevaplarına ulaşabilecekler.
BEKÇİLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;
[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.