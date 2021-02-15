Bekçilik sınav sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar günün ilk saatlerinden itibaren yapılacak açıklaya odaklanmıştı. Bilindiği üzere İstanbul'a 400 bekçi alımı yapılacağı bilgisi paylaşılmış ve sınavın ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından sınav sonuçlarına dair yapılacak açıklama için heyecan sona erdi ve sonuçların açıklandığı duyuruldu. Peki, EGM PA bekçi alımı sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte merak edilenler...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınavının sonuçları erişime açıldı. Sonuçlar, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilecek.

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ