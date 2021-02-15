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    • 15.02.2021 10:32
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    • 15.02.2021 10:55
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    32 akademik personel alımı yapacak! Şartlar belli oldu

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan personel alım ilanları yenilendi. Yayınlanan yeni ilanlar arasında 32 akademik perosenl alım ilanı ön plana çıktı.

    O üniversite alım ilanını yayınladı! Şartlar belli oldu

    Rektörlüğü, 32 akademik personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanda alımı yapılacak akademik personellerin hangi fakülte ve bölümler için arandığı da bildirildi.

    'nun ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişkin bazı detaylı bilgilere de yer verildi.

    İşte o bilgilerden bazıları:
    Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır.

    2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca ve ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından;

    Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; Başvuru dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığı'na ileteceklerdir.

    Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; Başvuru dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığı'na ileteceklerdir.

    Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru dilekçelerine (kadronun ilan edildiği fakülte/yüksekokula hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek aşağıda adresi belirtilen Personel Daire Başkanlığı'na ileteceklerdir.

    Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar; Fakülte/Yüksekokula hitaben yazacakları dilekçelerine, istenen belgeleri ekleyerek aşağıda belirtilen adreslere teslim edeceklerdir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Memurlar İstanbul Arel Üniversitesi 32 akademik personel alımı yapacak! Şartlar belli oldu