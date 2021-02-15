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    • Memurlar
    • 15.02.2021 10:45
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    • 15.02.2021 10:45
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    Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 işçi alımı yapacak!

    'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları arasına eklenen güncel ilanlarda, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne 16 işçi alımı yapılacağı duyuruldu.

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    Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 16 işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Yayınlanan ilanda istihdam edilecek işçilerin matbaa ve baskı/plastik alanlarında çalıştırılacağı bildirildi.

    'nun ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru tarihi yeri ve şekli ile ilgili "Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 15.02.2021 – 19.02.2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir." ifadeleri yer aldı.

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