Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 işçi alımı yapacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 16 işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Yayınlanan ilanda istihdam edilecek işçilerin matbaa ve baskı/plastik alanlarında çalıştırılacağı bildirildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru tarihi yeri ve şekli ile ilgili "Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 15.02.2021 – 19.02.2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir." ifadeleri yer aldı.

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