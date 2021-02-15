Belediyeye en az 60 KPSS'yle personel alımı yapılacak! VHKİ, trafik memuru, zabıta, şehir plancısı, mühendis...

4000 TL maaşla KPSS'li ve KPSS şartsız belediye memuru alımı için detaylar İŞKUR üzerinden yayınlanınca binlerce kişi incelemeye başladı. 55-60 KPSS puan şartı ve KPSS şartsız en az lise mezunu memur alımı yapılacak. Peki VHKİ, trafik memuru, zabıta, şehir plancısı, mühendis kadroları için hangi illere alım yapılacak, şartlar neler? İşte belediyeye personel alımı ile ilgili merak edilen tüm bilgiler…
4000 TL maaşla KPSS şartsız belediye memuru alımı
Muğla Datça Belediyesi Personel Ltd. Şti. 18.02.2021.
Aydın Koçarlı Belediyesi Personel ltd.Şti16.02.2021
Trabzon Arsin Belediyesi Personel Ltd.Şti.22.02.2021
Kilis Elbeyli Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 22.02.2021
Kütahya Yenikent Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 22.02.2021
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere İtfaiye Eri Alımı 19.02.2021
Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 26.02.2021
Rize Pazar Belediyesi Memur Alım İlanı 24.02.2021