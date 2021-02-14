Jandarma uzman erbaş alımı neticelerinin bu hafta açıklanması bekleniyor. Jandarma Genel Komutanlığı 2021 senesi kontratlı uzman erbaş alımı müracaatı geçen Ocak ayında yapılmıştı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan bültende, neticelerin açıklanacağı tarihe yer verilmedi. Ancak jandarmaya geçen yarıyıl yapılan uzman erbaş alımında neticeler 2 hafta sonra açıklanmıştı. 31 Ocak tarihine kadar alınan uzman erbaş alımında ise sonuçların net olmamakla birlikte bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. KPSS notu yüksek olanlardan başlayarak sırasıyla, İlköğretim (ortaokul) seviyesinde başvuru yapan adaylarda ise yaşı küçük olan adaylara öncelik verilecektir.