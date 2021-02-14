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    • Memurlar
    • 14.02.2021 15:27
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    • 14.02.2021 15:27
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    M açıklandı mı? İşte

    uzman erbaş alımı neticelerinin bu hafta açıklanması bekleniyor. 2021 senesi kontratlı uzman erbaş alımı müracaatı geçen Ocak ayında yapılmıştı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan bültende, neticelerin açıklanacağı tarihe yer verilmedi. Ancak jandarmaya geçen yarıyıl yapılan uzman erbaş alımında neticeler 2 hafta sonra açıklanmıştı. 31 Ocak tarihine kadar alınan uzman erbaş alımında ise sonuçların net olmamakla birlikte bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. notu yüksek olanlardan başlayarak sırasıyla, İlköğretim (ortaokul) seviyesinde başvuru yapan adaylarda ise yaşı küçük olan adaylara öncelik verilecektir.

    takvim.com.tr
    Jandarma PERTEM uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

    Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli 5 bin uzman erbaş alımı başvuru sonuçları için geri sayımda sona geliniyor. Başvuru yapan adaylardan Tablo-6'daki lisans, ön lisans, lise ve ortaöğretim (Ortaokul) programlarına, seçme sınavlarına çağrılma öncelikleri ile Tablo-7'deki branşlara göre kontenjan miktarının beş katı aday sınava çağrılacak. KPSS notu ile lisans, ön lisans ve ortaöğretim (Lise) eğitim seviyelerinde başvuru yapan adaylarda KPSS notu yüksek olanlardan başlayarak sırasıyla, İlköğretim (ortaokul) seviyesinde başvuru yapan adaylarda ise yaşı küçük olan adaylara öncelik verilecektir.

    3.770 Jandarma (Komando-Asayiş),

    925 Lojistik Alt Branşlı ,

    265 Muhabere,

    14 At Bakıcısı,

    13 Bot Serdümeni,

    10 Havacılık,

    3 Kurbağa Adam (Dalış Amiri)

    BRANŞLARIN MEZUNİYETE GÖRE DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDE:

        BRANŞLARIN MEZUNİYETE GÖRE DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDE:

        BRANŞLARIN MEZUNİYETE GÖRE DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDE:

        KAÇ KATI ADAY ÇAĞRILACAK?

        Her kadro için 5 katı aday çağrılacak. Çağırmalar ise şu şekilde olacak:

        KPSS notu ile lisans, ön lisans ve ortaöğretim (Lise) eğitim seviyelerinde başvuru yapan adaylarda KPSS notu yüksek olanlardan başlayarak sırasıyla, İlköğretim (ortaokul) seviyesinde başvuru yapan adaylarda ise yaşı küçük olan adaylara öncelik verilecektir.

            BAŞVURU SONUÇLARININ BU HAFTA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

            Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan ilanda , sonuçların açıklanacağı tarihe yer verilmedi. Ancak jandarmaya geçen dönem yapılan uzman erbaş alımında sonuçlar 2 hafta sonra açıklanmıştı. 31 Ocak tarihine kadar alınan uzman erbaş alımında ise sonuçların net olmamakla birlikte bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.
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            Haberler Memurlar Jandarma PERTEM 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte branş dağılımı