Beykent Üniversitesi 18 öğretim üyesi alımı yapacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 18 yeni öğretim üyesi alımı yapılacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda alınacak öğretim üyelerinin 2 profesör, 9 doçent, 7 doktor öğretim üyesi olacağı bildirildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişkin bazı detaylı bilgilere de yer verildi.

İşte o bilgilerden bazıları:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Meslek Yüksekokulu, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda;18 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

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