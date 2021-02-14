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    • Memurlar
    • 14.02.2021 15:17
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    • 14.02.2021 15:17
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    4000 TL maaşla KPSS'li ve KPSS şartsız belediye memuru alımı başvuru şartları belli oldu! İşte kadrolar ve detaylar

    4000 TL maaşla KPSS'li ve KPSS şartsız belediye memuru alımı için detaylar 'da açıklandı. Değişik şehirlerde belediyeler bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Değişik kadrolara yapılan alımlar için müracaatlar 8 Şubat günü başlıyor. Bir bülten için ise müracaat 15 Şubat'ta başlıyor. Biz de 15-22 Şubat günlerinde belediyelerin müracaatı başlayacak personel alımlarının bilgilerine ve ayrıntılara yer verdik. Peki, belediyede işe nasıl girilir? Belediye kamu işçisi alım ilanları ve başvuru şartları sayfamızda yer alıyor.

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    4000 TL maaşla KPSS'li ve KPSS şartsız belediye memuru alımı

    4000 TL maaşla KPSS'li ve KPSS şartsız belediye memuru alımı için detaylar İŞKUR'da açıklandı. 55-60 KPSS puan şartı ve KPSS şartsız en az lise mezunları arasından belediye memuru alımı yapılacak. Farklı illerde yapılacak ikamet şartsız belediye memuru alımında başvurular bu hafta başlıyor. Bir hayli insan bir belediyede kadrolu memur olarak çalışmanın hayalini kurar. Ancak bu o kadar da basit değildir. Peki, belediyede işe nasıl girilir?

    4000 TL maaşla KPSS şartsız belediye memuru alımı

    Muğla Datça Belediyesi Personel Ltd. Şti. 18.02.2021.

    Aydın Koçarlı Belediyesi Personel ltd.Şti16.02.2021

    Trabzon Arsin Belediyesi Personel Ltd.Şti.22.02.2021

    Kilis Elbeyli Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 22.02.2021

    Kütahya Yenikent Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 22.02.2021

    Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere İtfaiye Eri Alımı 19.02.2021

    Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 26.02.2021

    Rize Pazar Belediyesi Memur Alım İlanı 24.02.2021

        Malatya Pütürge Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 08.03.2021

        Van Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı 12.03.2021

        İstanbul Pendik Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 12.03.2021

        BELEDİYE İLANLARI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

        Belediyelerde çalışmak isteyenlerden ilanlara başvuru yapacakların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

        a) Türk vatandaşı olmak,

        b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

        c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

        d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

        e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

        g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır

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        Haberler Memurlar 4000 TL maaşla KPSS'li ve KPSS şartsız belediye memuru alımı başvuru şartları belli oldu! İşte kadrolar ve detaylar