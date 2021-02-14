4000 TL maaşla KPSS'li ve KPSS şartsız belediye memuru alımı başvuru şartları belli oldu! İşte kadrolar ve detaylar

4000 TL maaşla KPSS'li ve KPSS şartsız belediye memuru alımı için detaylar İŞKUR'da açıklandı. 55-60 KPSS puan şartı ve KPSS şartsız en az lise mezunları arasından belediye memuru alımı yapılacak. Farklı illerde yapılacak ikamet şartsız belediye memuru alımında başvurular bu hafta başlıyor. Bir hayli insan bir belediyede kadrolu memur olarak çalışmanın hayalini kurar. Ancak bu o kadar da basit değildir. Peki, belediyede işe nasıl girilir?
4000 TL maaşla KPSS şartsız belediye memuru alımı
Muğla Datça Belediyesi Personel Ltd. Şti. 18.02.2021.
Aydın Koçarlı Belediyesi Personel ltd.Şti16.02.2021
Trabzon Arsin Belediyesi Personel Ltd.Şti.22.02.2021
Kilis Elbeyli Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 22.02.2021
Kütahya Yenikent Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 22.02.2021
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere İtfaiye Eri Alımı 19.02.2021
Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 26.02.2021
Rize Pazar Belediyesi Memur Alım İlanı 24.02.2021