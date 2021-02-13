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    • 13.02.2021 12:36
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    Tarih değişti! son dakika açıklaması! CTE 160 katip alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

    sonuçları ne zaman açıklanacak? 160 katip alımı için yapılan başvuruların ardından adaylar başvuru sonuçları ve mülakatların ne zaman başlayacağını merak ediyor. CTE son dakika katip alımı açıklaması geldi ve tarihlerin değiştiği bilgisine yer verildi. 15-18 Ocak tarihi arasında yapılan başvuruların ardından gözler sonuç duyurusuna çevrilmişti. Peki ne zaman açıklanacak?

    takvim.com.tr
    Tarih değişti! CTE katip alımı son dakika açıklaması! CTE 160 katip alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

    CTE katip alımı için yeni duyuru yayımlandı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesine 160 katip alımı yapılacağı duyurulmuştu. 18 Ocak tarihinde sona eren başvuru döneminin ardından CTE başvuru sonuçları merakla bekleniyordu. Başvurusu kabul edilen adaylar mülakat sınavına giriş yapacak, mülakat sınavlarını da başarıyla tamamlayanlar görev yapmaya hak kazanacak. Ancak konuyla ilgili CTE son dakika katip alımı açıklaması geldi. Peki CTE katip alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...

    CTE KATİP ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    "160 Kadrolu Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alımı İlanı 30/12/2020 tarihinde Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adresinde yayımlanmıştır.

    İlgili ilana ek olarak 15/01/2021 tarihinde başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı bildirilmiştir. e-Devlet üzerinden sınav başvuru işlemi 18/01/2021 tarihinde başlamış olup, 05/02/2021 tarihinde tamamlanmıştır.

    30/12/2020 tarihinde yayımlanan ilanımızda, klavye sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan edileceği tarih 12/02/2021, uygulama sınavı tarihi ise 22/02/2021 tarihi olarak ilan edilmişti.

    Ancak sınav izni verilen adalet komisyonlarına tanımlanacak e-Devlet Sınav Karşılama Ekranından yapılan başvuruların listesinin dökümü sırasında yaşanan performans problemlerinden dolayı, ilgili ekranların iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

    Bu nedenle, sınava alınacak aday sayısı ve ilanı 01/03/2021 tarihi, uygulama sınavı tarihi ise 15/03/2021 tarihi olarak belirlenmiştir."

        CTE SINAVLARI NASIL OLACAK?

        15.03.2021 tarihinde adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır.

        Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. Ceza İnfaz Kurumu Kâtipliği uygulama sınavında kullanılacak sınav metinleri uygulama sınavından en az bir hafta önce Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilân edilecektir.

        Ceza infaz kurumu kâtipliği sözlü sınavı 31.03.2021 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilecektir.
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