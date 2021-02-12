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    • Memurlar
    • 12.02.2021 10:41
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    • 12.02.2021 10:41
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    Şubat 2021 alım yapan kurumlar kadrolar başvuru şartları

    Kamu Müessese ve Kuruluşlarına koşulsuz ve en az KPSS 60 puan ile memur ve personel alımları devam ediyor. Her müessese tarafından yayınlanan bülten ile adaylara alıma ait merak edilen tüm ayrıntılar duyurularak müracaatlar alınmaya başladı. Memurluk pozisyonlarında çalışabilmek için öncelikle KPSS sınavlarına girerek belli puanlar alınması gerekmektedir. Fakat öncelikle yapılan çalışmalar neticesinde bazen KPSS puanı alınmadan da işlemler gerçekleşebilmektedir. Peki Şubat 2021 memur alımı başvuru şartları neler? İşte kamuya en az 50 ve 60 puan ile memur ve personel alımı ilanları

    takvim.com.tr
    Kamuya en az 50 ve 60 puan ile memur ve personel alımı!

    2021 Şubat ayı memur ve personel alım ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşları yayınladıkları ilanlar doğrultusunda adaylar tarafından yapılan başvuruları toplamaya başladı. En başta kurumlar en az lise mezunu ve KPSS'den 60 puan alma şartı arıyor. Bazı kurumlar KPSS şartı aramaksızın alım yapabiliyor. Peki kamu kurumlarına memur alımı nasıl yapılıyor. Eğitimini tamamlayan ve iş arayışına geçen adaylar için KPSS sınavına girmek gerekli midir? Memur atamaları ne zamanları yapılır?

    HANGİ KURUMLARA MEMUR VE PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

    2021 Şubat ayı memur alımı ve personel alımı yapan kurum ve kuruluşların listesini ve detaylarını sizler için haberimizde bir araya getirdik. İşte liste;

    Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSS'siz personel alımı

    Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı sınav ilanı

    BAŞVURU ŞARTLARI

    1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

    (a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    (b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    (c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

        (ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

        (d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

        2- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak(01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

        3- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden belirtilen puanı almış olmak.

        KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

        Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise KPSS, yaş, eğitim gibi şartlar aranacak. Tüm kurumların başvuru şartları farklı olup, yukarıda yer alan ilanlara tıklayarak detayları görebilirsiniz.

        TÜM PERSONEL VE MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        KAMUYA MEMUR ALIMI NASIL YAPILIR?

        Kamu kurumlarına memur alımları merkezi ve kurum bazlı atamalar ile yapılmaktadır. ÖSYM tarafından yapılan merkezi atamalarda kamu kurumlarının alım yapılacağı personel sayısı ve atanacak olan memurlardan istenilen başvuru şartları yer alır. Adayların başvuru yapabilecekleri belirli sayıda tercih sayısı bulunur. Peki atanmak için ne gereklidir?

            Memurluk pozisyonlarında çalışabilmek için öncelikle KPSS sınavlarına girerek belli puanlar alınması gerekmektedir. Fakat öncelikle yapılan çalışmalar neticesinde bazen KPSS puanı alınmadan da işlemler gerçekleşebilmektedir. Memur alımları birbirinden farklı belediyeler, kurumlar, kaymakamlıklar gibi yerlerden yapılacak personel alım ilanıyla birlikte gerçekleşerek en iyi şekilde alımlar yapılmaktadır. Memur alımları sırasında dikkat edilebilecek bir konu ise istenilen şartlara uyulması ve ona göre davranılmasıdır. İşlem yapacak kişiler memur alımlarında en iyi şekilde gerçekleştirerek personel alım ilanına katılabilmektedirler. Bu yüzden işlemlerin ve çalışmaların o şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Yapılacak personel alım ilanları neticesinde en iyi şekilde memur olabilir uzun süreli yerlerde çalışabilirsiniz.
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            Haberler Memurlar Kamuya en az 50 ve 60 puan ile memur ve personel alımı! Şubat 2021 alım yapan kurumlar kadrolar başvuru şartları