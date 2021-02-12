2021 Şubat ayı memur ve personel alım ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşları yayınladıkları ilanlar doğrultusunda adaylar tarafından yapılan başvuruları toplamaya başladı. En başta kurumlar en az lise mezunu ve KPSS'den 60 puan alma şartı arıyor. Bazı kurumlar KPSS şartı aramaksızın alım yapabiliyor. Peki kamu kurumlarına memur alımı nasıl yapılıyor. Eğitimini tamamlayan ve iş arayışına geçen adaylar için KPSS sınavına girmek gerekli midir? Memur atamaları ne zamanları yapılır?
HANGİ KURUMLARA MEMUR VE PERSONEL ALIMI YAPILACAK?
2021 Şubat ayı memur alımı ve personel alımı yapan kurum ve kuruluşların listesini ve detaylarını sizler için haberimizde bir araya getirdik. İşte liste;
Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSS'siz personel alımı
BAŞVURU ŞARTLARI
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,