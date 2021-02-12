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    • Memurlar
    • 12.02.2021 14:52
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    • 12.02.2021 14:52
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    AÇSHB duyurdu: KPSS şartsız ve en az 60 KPSS puanı ile memur alımı yapılacak! memur alımı başvuru şartları nelerdir?

    , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, () bünyesine personel alımı yapılacağını duyurdu. SYDV bünyesinde ataması gerçekleştirilecek adaylar 7 farklı ilde görevlendirilecek. taşradaki faaliyetleri ilde vali, ilçede kaymakam başkanlığında oluşturulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yürütülmektedir. Peki memur alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilen detaylar...

    takvim.com.tr
    KPSS şartsız ve en az 60 KPSS puanı ile memur alımı!

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS şartsız ve en az KPSS 60 Puan ile memur alımı yapacağını duyurdu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) bünyesinde ataması gerçekleştirilecek adaylar 7 farklı ilde görevlendirilecek. Başvurular ise adayları şahsen kurumlara gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki SYDV 2021 memur alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilen detaylar...

    BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) memur alımına ilişkin başvurular yayınlanan ilanlara göre farklılık gösteriyor. Başvuru tarihine ve diğer şartlarına ilişkin merak edilen detaylara aşağıdaki ilan başlıklarına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

    SYDV HANGİ KADROLAR İÇİN İLAN YAYINLADI?

    Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ilanlarını ataması yapılacak illere göre başlıklar halinde sıraladık. İlanlara tıklayarak SYDV memur alımı detaylarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte ilanlar;

    Erzurum Tortum SYDV Pers. Alımı İlanı

    Kayseri Sarız SYDV Pers. Alımı İlanı

    Eskişehir Çifteler SYDV Pers. Alımı İlanı

    Eskişehir Mihallıççık SYDV Pers. Alımı İlanı

    Sivas Gölova SYDV Pers. Alımı İlanı

    Antalya Manavgat SYDV Pers. Alımı İlanı

    Düzce Akçakoca SYDV Pers. Alımı İlanı

    Antalya Gündoğmuş SYDV Pers. Alımı İlanı

    Şanlıurfa Birecik SYDV Pers. Alımı İlanı

    Kırşehir SYDV Pers. Alımı İlanı

    İzmir Kiraz SYDV Pers. Alımı İlanı

    Şanlı Urfa Halfeti SYDV Pers. Alımı İlanı

    Çankırı Çerkeş SYDV Pers. Alımı İlanı

    Antalya Kaş SYDV Pers. Alımı İlanı

    BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

    18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

    Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

    En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak,

    KPSS Puanı yapılacak Büro Memuru ve Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için, Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

    İşçi statüsünde olan adaylar için ise KPSS aranmayacak,

    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

    İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak,

    Başvuru yapacak adaylar aktif ilanlardan sadece bir tanesine başvuru yapabilir. Başvuru yapılan ilan mülakat sürecini tamamladıktan sonra aday başka bir ilana başvurulabilecektir,

    Başvurunuzun geçerli olması için internet üzerinden başvurunuzu yaptıktan sonra ilan için istenen belgeleri başvuru süresi dolmadan başvuru yaptığınız ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ulaştırmanız gerekmektedir. Belgelerini teslim etmeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir,

        BAŞVURULAR:

        Adaylar başvurularını sadece ilgili kurumlara şahsen yapmaları gereklidir. Yukarıda verilen bilgilere göre adaylara son başvuru tarihleri ve başvuru şekilleri bildirilmiştir. İlanları detaylı bir şekilde incelemek için https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/ adresi üzerinden inceleyebilirsiniz.

        SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFININ (SYDV) GÖREVLERİ

        3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun amacına uygun çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede kurulmuştur.

        Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün taşradaki faaliyetleri ilde vali, ilçede kaymakam başkanlığında oluşturulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yürütülmektedir. Böylece vakıflar, devlet ile ihtiyaç sahipleri arasında sosyal yardımların doğrudan ve en kısa sürede vatandaşa ulaştırılması açısından köprü görevi görmektedir. Vakfın karar organları "Vakıf Mütevelli Heyeti"dir. İl ve İlçelerdeki tüm yardım programları, mütevelli heyetlerinin kararlarıyla yürürlüğe girmektedir.
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        Haberler Memurlar AÇSHB duyurdu: KPSS şartsız ve en az 60 KPSS puanı ile memur alımı yapılacak! SYDV memur alımı başvuru şartları nelerdir?