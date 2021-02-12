Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS şartsız ve en az KPSS 60 Puan ile memur alımı yapacağını duyurdu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) bünyesinde ataması gerçekleştirilecek adaylar 7 farklı ilde görevlendirilecek. Başvurular ise adayları şahsen kurumlara gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki SYDV 2021 memur alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilen detaylar...
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) memur alımına ilişkin başvurular yayınlanan ilanlara göre farklılık gösteriyor. Başvuru tarihine ve diğer şartlarına ilişkin merak edilen detaylara aşağıdaki ilan başlıklarına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
SYDV HANGİ KADROLAR İÇİN İLAN YAYINLADI?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ilanlarını ataması yapılacak illere göre başlıklar halinde sıraladık. İlanlara tıklayarak SYDV memur alımı detaylarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte ilanlar;
Erzurum Tortum SYDV Pers. Alımı İlanı
Kayseri Sarız SYDV Pers. Alımı İlanı
Eskişehir Çifteler SYDV Pers. Alımı İlanı
Eskişehir Mihallıççık SYDV Pers. Alımı İlanı
Sivas Gölova SYDV Pers. Alımı İlanı
Antalya Manavgat SYDV Pers. Alımı İlanı
Düzce Akçakoca SYDV Pers. Alımı İlanı
Antalya Gündoğmuş SYDV Pers. Alımı İlanı
Şanlıurfa Birecik SYDV Pers. Alımı İlanı
Kırşehir SYDV Pers. Alımı İlanı
İzmir Kiraz SYDV Pers. Alımı İlanı
Şanlı Urfa Halfeti SYDV Pers. Alımı İlanı
Çankırı Çerkeş SYDV Pers. Alımı İlanı
Antalya Kaş SYDV Pers. Alımı İlanı
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak,
KPSS Puanı yapılacak Büro Memuru ve Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için, Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,
İşçi statüsünde olan adaylar için ise KPSS aranmayacak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,
İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak,
Başvuru yapacak adaylar aktif ilanlardan sadece bir tanesine başvuru yapabilir. Başvuru yapılan ilan mülakat sürecini tamamladıktan sonra aday başka bir ilana başvurulabilecektir,
Başvurunuzun geçerli olması için internet üzerinden başvurunuzu yaptıktan sonra ilan için istenen belgeleri başvuru süresi dolmadan başvuru yaptığınız ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ulaştırmanız gerekmektedir. Belgelerini teslim etmeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir,