SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFININ (SYDV) GÖREVLERİ



3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun amacına uygun çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede kurulmuştur.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün taşradaki faaliyetleri ilde vali, ilçede kaymakam başkanlığında oluşturulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yürütülmektedir. Böylece vakıflar, devlet ile ihtiyaç sahipleri arasında sosyal yardımların doğrudan ve en kısa sürede vatandaşa ulaştırılması açısından köprü görevi görmektedir. Vakfın karar organları "Vakıf Mütevelli Heyeti"dir. İl ve İlçelerdeki tüm yardım programları, mütevelli heyetlerinin kararlarıyla yürürlüğe girmektedir.