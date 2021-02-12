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    • Memurlar
    • 12.02.2021 14:44
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    • 12.02.2021 14:44
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    54,34 TL-81,51 TL ve 108,68 TL günlük ücret ödeniyor! Onlarca şehre 'dan personel alımı başvuru şartları...

    54,34 TL-81,51 TL ve 108,68 TL günlük ücret ödeniyor! işbaşı eğitim ve mesleki eğitim programları iş ilanları sayfası üzerinden art arda ilanlar yayımlandı. garantili ve garantisiz işbaşı eğitim programlarını açıkladı. Programa katılan kursiyerler için günlük 54,34 TL-81,51 TL ve 108,68 TL cep harçlığı verilecek. Yayımlanan ilanlarda mezuniyet şartı olmadan ve en az ilköğretim mezunu olan adaylar arasından farklı illerde çalıştırmak üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. Sınavsız olarak farklı kadrolara yapılan alımın detayları sayfamızda. Programa katılmanın şartları neler?

    takvim.com.tr
    54,34 TL-81,51 TL ve 108,68 TL günlük ücret ödeniyor!

    54,34 TL-81,51 TL ve 108,68 TL günlük ücret ödeniyor! Onlarca şehre İŞKUR'dan personel alımı başvuru şartları... Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası üzerinden ilanlar yayımlandı ve farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Salgın nedeniyle işinden olan ve yeni iş bulamayan pek çok kişi gözünü İŞKUR'a çevirdi. Türkiye İş Kurumu Mesleki Edindirme Kurları için çalışmaları tamamlayan İŞKUR, Şubat ayı istihdam garantili olan kurslarını açıkladı. Kursiyer alımı için ilanların açıklandığı ifade edildi.

    Onlarca şehre İŞKUR'dan personel alımı başvuru ilanları

    Onlarca şehre İŞKUR'dan personel alımı başvuru ilanları

        Onlarca şehre İŞKUR'dan personel alımı başvuru ilanları

        Onlarca şehre İŞKUR'dan personel alımı başvuru ilanları

        Onlarca şehre İŞKUR'dan personel alımı başvuru ilanları

            KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

            Söz konusu programlar hakkında İŞKUR'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

            Programa katılabilmek için İŞKUR'a kayıt olmalısınız.
            Bu program için belirlenen Katılım Şartlarını taşıdığınızdan emin olunuz.
            Katılım şartlarını sağlayan bütün öğrenciler programa katılabilir.
            Program başlamadan önceki son bir ayda işsiz olanlar programdan faydalanabilirler.
            Programa devam zorunludur. Ancak, Kurumun kabul edebileceği mazeretiniz olursa program süresinin 1/10'unu aşmamak üzere mazeret izni ve en fazla 5 günlük sağlık izni kullanabilirsiniz. Bu sürenin aşımı halinde, programla ilişiğiniz kesilir.
            Katılım şartlarını sağlayan bütün öğrenciler programa katılabilir.

            2021 yılı için programa devam edilen her bir gün için işsizlik ödeneği alanlara 54,34 TL, öğrencilere 81,51 TL ve diğer kişilere 108,68 TL zaruri gider ödenmektedir.. Devam edilmeyen günler için ödeme yapılmaz. Ödemeler banka aracılığıyla aylık olarak yapılır.

            Programa doğru meslekte katıldığınızdan emin olunuz! İşbaşı eğitim programlarına; 24 ay içerisinde en fazla 320 fiili gün katılabilirsiniz.

            İşbaşı Eğitim Programı Sözleşmesi İŞKUR tarafından uygun görülmesi halinde geçerlilik kazanır ve program süresinin bitimi ile kendiliğinden sona erer.

            Taraflar, 4857 sayılı İş Kanununun 24 ve 25. maddelerini kıyasen uygulamak suretiyle sözleşmeyi fesih yetkisine sahiptir.

            İşsizlik sigortasından yararlanmaktaysanız programa katılmanız halinde işsizlik sigortası ödemeniz kesilmez.

            İşsizlik Sigortasından yararlanmaktayken geçerli bir gerekçe sunmadan katıldığınız programı bırakmanız halinde bu tarihten itibaren işsizlik ödeneğiniz kesilir.

            Program sonunda katıldığınız programa ilişkin bilgileri gösterir Katılım Belgesi verilir.


                BAŞVURU

                İlana başvurular internet üzerinden başladı. Başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıdaki adımları takip ederek başvurusunu yapması gerekmektedir:

                https://esube.iskur.gov.tr/

                Linki kopyalayıp ve yeni sekmede açın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra açılan sayfanın üst menüsünde bulunan ONLİNE İŞLEMLER kısmına tıklayıp KURS'lara gidin.
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                Haberler Memurlar 54,34 TL-81,51 TL ve 108,68 TL günlük ücret ödeniyor! Onlarca şehre İŞKUR'dan personel alımı başvuru şartları...