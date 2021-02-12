54,34 TL-81,51 TL ve 108,68 TL günlük ücret ödeniyor! Onlarca şehre İŞKUR'dan personel alımı başvuru şartları... Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası üzerinden ilanlar yayımlandı ve farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Salgın nedeniyle işinden olan ve yeni iş bulamayan pek çok kişi gözünü İŞKUR'a çevirdi. Türkiye İş Kurumu Mesleki Edindirme Kurları için çalışmaları tamamlayan İŞKUR, Şubat ayı istihdam garantili olan kurslarını açıkladı. Kursiyer alımı için ilanların açıklandığı ifade edildi.
Onlarca şehre İŞKUR'dan personel alımı başvuru ilanları
Onlarca şehre İŞKUR'dan personel alımı başvuru ilanları