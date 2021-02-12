160 kişi alınacak! CTE katip alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? CTE katip alımı sınavları ne zaman?

CTE katip alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? CTE katip alımı sınavları ne zaman? CTE bünyesine bu yıl 160 katip alımı yapılacağı duyurulmuştu. 18 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasından tamamlanan başvuruların ardından gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar uygulama sınavına tabi tutulacak. Sınavı başarılı tamamlayan kişiler ise katip olarak işe başlamaya hak kazanacak.
CTE KATİP ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Uygulama sınavına katılacak ceza infaz kurumu kâtibi adaylarının sözlü sınavdan önce 12.02.2021 tarihinde ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgili sınav komisyonunun bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı resmi internet sitelerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
CTE SINAVLARI NASIL OLACAK?
22.02.2021 tarihinde adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır.
Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. Ceza İnfaz Kurumu Kâtipliği uygulama sınavında kullanılacak sınav metinleri uygulama sınavından en az bir hafta önce Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilân edilecektir.