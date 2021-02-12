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    • Memurlar
    • 12.02.2021 10:55
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    • 12.02.2021 10:58
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    10 farklı banka yapacak! Lise mezunu olmanız yeterli! İşte 2021 kadro dağılımı ve şartlar

    Ülkemizde bulunan çeşitli bankalar 2021 yılında da personel alım ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Son olarak 10 farklı banka tarafından çeşitli kadrolara için ilan yayınlandı. Bankalar tarafından yayınlanan ilanlara göre tecrübeli veya tecrübesiz olarak banka personeli alımı yapılacak. Personel alımı genelinde yapılacak. Peki, 2021 neler? Hangi bankalardan ve illerden personel alımı yapılacak? İşte gişe yetkilisi başvuru ekranı...

    takvim.com.tr
    10 farklı banka personel alımı yapacak! İşte kadro dağılımı!

    Ülkemizde bulunan çeşitli bankalar farklı pozisyonlarda personel alımı faaliyetlerine devam ediyor. Öte yandan, adayların bankalara gösterdikleri ilgi ve kariyer olanakları sayesinde çok sayıda banka personeli olmak isteyen aday bulunuyor. Peki, hangi bankalar gişe yetkilisi alımı yapacak? Adaylardan aranan başvuru şartları nedir? Alımlar tecrübeli ve tecrübesiz adaylardan yapılacak olup en az ön lisans mezunu olma şartı aranıyor.

    10 farklı banka tarafından yayımlanan ilanlarda Türkiye genelinde birçok şehirde bankaların merkez ve şubelerinde çalıştırmak üzere çok sayıda personel alımı yapılacağına yer verildi. Lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından yapılacak personel alımında adaylar başvurularını internet üzerinden yapacak. Bankacılık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen, tecrübeli ya da tecrübesiz, sektörde çalışmasına engel sağlık sorunu olmayan, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek, müşterilerle ilişkisi iyi olacak personel alımı yapılacak.

    HANGİ BANKALAR PERSONEL ALIYOR?

    Bu kapsamda aktif ilanı bulunan yapacak bankalar şöyledir;

    * Burgan Bank Türkiye,

    * Odea Bank A.Ş,

    * ŞekerBank

    *Türkiye Finans Katılım

    * Alternatif Bank

    * ING

    * Denizbank

    *Yapı Kredi

    *Garanti BBVA

    *QNB Finansbank

    ALIM YAPILACAK KADROLAR

    İlan yayımlayan bankalar, kadrolar ve başvuru sayfası şu şekilde:

    ŞEKERBANK

    * Yalova/Operasyon İşlemleri (Gişe) - Yet.Yrd.

    * Aksaray/Operasyon İşlemleri (Gişe) - Yet.Yrd.

    * Erbaa Şubesi/Operasyon İşlemleri (Gişe) - Yet.Yrd.

    * Operasyon Destek Görevlisi

    * Network Sistem Uzmanı

    * Ankara-Beypazarı / Tarım Bank. Portföy Yöneticisi

    * Çorlu - Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi

    * Sistem Operatörü / Operatör Yardımcısı

    * Önyüz Yazılım Uzmanı

    * Mali Tahlil Yönetmeni/ Yönetmen Yardımcısı

    * Oracle Veritabanı Uzmanı

    * Dwh ve Sas Uzmanı/Analisti

    * Orta Katman Uygulama Yöneticisi Sistem Uzmanı

    * Sandıklı-Tarım Bankacılığı Müşteri Temsilcisi

    * Tekirdağ-Malkara-İşletme Bank. Müşteri Temsilcisi

    * Konya-Operasyon Yöneticiliği

    * Çemberlitaş-İşletme Bank. Müşteri Temsilcisi

    * Manisa-Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi

    * Edirne Bireysel Bankacılık Portföy Temsilcisi

    * Bozüyük-İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi

    * Bafra -Kobi Bankacılığı Portföy Yönetmeni

    * Beşevler -Kobi Bankacılığı Portföy Yönetmeni

    * Kınık-Tarım Bankacılığı Müşteri Temsilcisi

    * Silivri-Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi

    * Malatya-Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi

    * Osmaniye-İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi

    * Mecidiyeköy-Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi

    * İkitelli-Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi

    * İkitelli -Kobi Bankacılığı Portföy Yönetmeni

    * İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi

    * Samsun Şube Ticari Bankacılık Mt

    * Karabük Şube Ticari Bankacılık Mt

    * İskenderun Şube Ticari Bankacılık Mt

    * Bursa Beşevler Bireysel Bankacılık Mt

    * Hadımköy-Kobi Bankacılığı Portföy Yönetmeni

    * Bayrampaşa -Kobi Bankacılığı Portföy Yönetmeni

    * Salihli-Tarım Bankacılığı Müşteri Temsilcisi

    * Altunizade-Kurumsal Bankacılık Portföy Yöneticisi

    * Kadıköy - Kobi Bankacılığı Portföy Yönetmeni

    * İstanbul Maltepe /İşletme Bankacılığı Mt

    * Üsküdar-Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi

    * Uludağ Şube Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi

    * Gebze Org. San. Şube Ticari Bankacılık Mt

    * Mersin Şube Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi

    * Maslak Şube Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi

    * Merkez-Kurumsal Bankacılık Portföy Yöneticisi

    * Güneşli-Kurumsal Bankacılık Portföy Yöneticisi

    * Tekirdağ / Tarım Bankacılığı Müşteri Temsilcisi

    * İzmir-Hatay/İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi

    * Menemen-Tarım Bankacılığı Müşteri Temsilcisi

    * Denizli-Tarım Bankacılığı Müşteri Temsilcisi

    * Balıkesir-Tarım Bankacılığı Müşteri Temsilcisi

    * Kadıköy-İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi

    * Balıkesir-Kobi Bankacılığı Portföy Yönetmeni

        ING BANK

        * Bursa Tüzel Bankacılık Şb. Kobi Portföy Yöneticisi

        * Retail Banking Legal Counsel / Lawyer

        * Digital Media Planning Expert

        * Assistant Auditor / Auditor

        * Kobi Portföy Yöneticisi (Gaziantep)

        Sistem Uzmanı

        * Kobi Portföy Yöneticisi (Şanlıurfa)

        * Kobi Portföy Yöneticisi (Malatya)

        * Kobi Portföy Yöneticisi (Kayseri)

        * Kobi Portföy Yöneticisi (İzmir)

        * Kobi Portföy Yöneticisi (Kocaeli)

        * Tüzel Bank. Ticari Portföy Yöneticisi (Kocaeli)

        * Tüzel Bank. Ticari Portföy Yöneticisi (Eskişehir)

        * Kobi Portföy Yöneticisi (Diyarbakır)

        * Kobi Portföy Yöneticisi (Muğla)

        * Tüzel Bank. Ticari Portföy Yöneticisi (İstanbul)

        * Kobi Portföy Yöneticisi (İstanbul)

        * Kobi Portföy Yöneticisi (Adana)

        * Satış Masası Yetkili Yardımcısı (Ing Menkul)

        DENİZBANK

        * Denizyatırım Bilgi Tekn. Koordinasyon Yönetmeni

        * Kobi Bankacılığı Paz. Ürün Yönetimi Yetkilisi

        * Kobi Bankacılığı Paz. Stratejik Planlama Uzmanı

        * Telefonda Satış Temsilcisi

        * Fraud Yönetimi Analitik Yetkilisi

        * Kampanya Yönetimi Yönetmeni

        * Tüzel CRM - Data Scientist

        * Müfettiş Yardımcısı

        * Mobil Satış Temsilcisi

        * Denizyatırım/Yatırım Ürünleri Satış Uzmanı

        * Mobil Satış Temsilcisi - İstanbul

        * Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi

        * Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim

        * Kitle Bankacılığı Müşteri Yönetimi Yetkilisi

        * Kredi Risk Modelleme Uzmanı/Yetkilisi

        * Danışman-İstanbul Avrupa Yakası Şubeleri

        * Kredi Kartları Ürün Yönetimi Yetkilisi

        * Fon Yönetimi Operasyon Uzmanı / Yetkilisi

        * Gayrimenkul Değerleme Rapor Kontrolörü

        * Resmi Raporlama Uzmanı/Yetkilisi

        * Yönetim Raporlama Yönetmeni

        * Kobi Bankacılığı Portföy Yöneticisi-Obi

        ALTERNATİF BANK

        * Bireysel Bankacılık Merkezi Satış Yönetmen Yard.

        * Bireysel Bankacılık Satış ve Performans Yönetmeni

        * Bireysel Bankacılık Portföy Yönetmeni/İzmir Ege Şb

        * Stratejik Pazarlama Yönetmeni (Kurumsal & Ticari)

        * Kredi Yönetimi ve Kontrolü Yönetmeni

        * Bireysel Bankacılık Portföy Yönetmeni - Kayseri

        * Piyasa Riski Yönetimi Yönetmen Yardımcısı

        * Özel Bankacılık Portföy Yönetmen-İstanbul Kurumsal

        * Kredi Operasyonları Yönetmen Yardımcısı

        * Dijital Bankacılık Uyg Gel Yetkilisi, Analist

        * Hisse Senedi Analisti

        * Mizan Kontrol Yönetmeni

        ODEA BANK

        * Gişe Yetkilisi

            BURGAN BANK

            * Risk Yönetimi Müdür Yardımcısı

            * Database Administrator

            * Mali ve İdari İşler Bölüm Müdürü

            * Dava ve Takip Avukatı

            * Eskişehir Şube Ticari Portföy Yöneticisi

            * Dijital Bankacılık Müşteri Temsilcisi

            * Digital Banking Customer Representative

            * Android Mobil Geliştirici

            * Finansal Raporlama Yöneticisi

            * Yasal Takip ve Tahsilat Birim Yöneticisi

            * Yatırım Danışmanı Müdür Yardımcısı

            * Yazılım Uzmanı

            * Denizli Şube-Gişe Yetkilisi

            * Yasal Raporlama ve Kamuyu Bilgilendirme Yöneticisi

            * Systems Management Unit Manager

            * Digital Banking Fullstack Developer

            * Teknik İnovasyon Yöneticisi

            * Sistem Güvenliği Uzmanı

            * Bilgi Güvenliği Zafiyet Yönetimi Uzmanı

            * Uygulama Güvenliği Uzmanı

            * Dijital Pazarlama ve Kanal Yöneticisi

            * Yardım Masası Özel Uygulamalar Uzman Yardımcısı

            BULGAR BANK BAŞVURU ŞARTLARI;

            En az 2 yıllık Yüksekokul mezunu, tercihen 4 yıllık Lisans mezunu, En az 1 yıl şube gişe bölümü tecrübei, Sahte Para ve Temel Bankacılık eğitimi almış olma, Cari Hesap İşlemleri ve bağlı mevzuat konusunda bilgi sahibi olma, Analitik düşünme yeteneğine sahip, Sözlü ve yazılı iletişim becerisi güçlü, Seyahat engelin olmayan, Denizli'de ikamet ediyor olma, Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olma...

            GARANTİ BBVA

            * Benim Bankacım Müşteri İlişkileri Yöneticisi

            * Fon Operasyon Yetkilisi/ Uzmanı/ Yönetmeni

            * İş Geliştirme ve Proje Yönetimi Yönetmeni

            YAPI KREDİ

            * Dönemsel Müşteri Hizmetleri Yetkilisi (Gişe)

            * Stajyer

            * Data Scientist

            * Liderlik ve Yetenek Yönetimi Stajyeri

            * Research & Development Intern

            * İk Uygulamaları Bakım ve Geliştirme Stajyeri

            QNB FİNANSBANK

            * Sigorta, Karlılık ve Raporlama Yön. Yetkilisi

            * Bireysel Satış Temsilcisi

            * Nakit Yönetimi Uzmanı/Uzman Yardımcısı

            * Akreditif ve Harici Garantiler Yetkilisi

            * Corporate Banking Assistant Supervisor

            * Özel Bankacılık Portföy Yöneticisi

            * Qnb Fırst Müşteri İlişkileri Yöneticisi

            * Karar Destek Sistemleri Uzmanı/Uzman Yardımcısı

            TÜRKİYE FİNANS KATILIM

            * Underwriting Corporate Loans Credit Officer

            * Kurumsal Marka Yönetimi Yöneticisi

            * Dış Ticaret Uzman Yazılımcı

            * Antalya Ticari Şb.- Ticari Portföy Yönetmen Yrd.

            * Merkez Şube- Girişimci Bank. Yönetmen Yrd.

            * Eğitim ve Gelişim Ofis Görevlisi

            * We Plus Parttime Müşteri Temsilcisi

            * IT İşe Alım ve Kariyer Yönetimi Yetkilisi

            * Operational Risk Specialist

            * Bordro ve İK Mevzuat Yönetimi Yöneticisi

            * Fraud Risk Management Specialist1

            * IT Risk Information Security Specialist

            * Suç Gelirleri İle Mücadele Yetkili Yardımcısı

            * Bilgi Sistemleri Uygulama Yönetimi Sistem Mimarı

            * Ücret Yönetimi ve İk Analitik Yetkili Yardımcısı

            * Bordro ve İk Mevzuat Yönetimi Yetkilisi

            * Ücret Yönetimi ve İk Analitik Yetkilisi

            * İnsan Kaynakları Organizasyon Yönetimi Yöneticiyrd

            * We Plus Parttime Arapça Bilen Müşteri Temsilcisi

            * Weplus Parttime İngilizce Bilen Müşteri Temsilcisi

            * Veri Ambarı Uzmanı

            * Ödeme Sistemleri Yazılımcısı

            * Malatya Ticari Şube-Obi Portföy Yönetmen/Yetkili

            * Altunizade Şube- Girişimci Bank. Yönetmen Yrd.

            * IT Sunucu ve Sanal Sistemler Kıdemli Uzmanı

            * Fon Toplama Yönetmen Yardımcısı

            * Bs Dizin ve Mesajlaşma Servisi Sistem Uzmanı

            * Yazılım Uzmanı

            * Yazılım Uzmanı

            * Analist

            * Sistem Uzmanı

            * Sistem Uzmanı

            * Kıdemli Sistem Uzmanı

            * İç Kontrolör Yardımcısı

            * Skorlama ve Rating Yönetmeni

            * Düzce Şube- Girişimci Bank. Yönetmen Yrd.

            * Gaziosmanpaşa Şube- Girişimci Bank. Yönetmen Yrd.

            * Girişimci Bankacılık Pazarlama Uzmanı

            * Adana Ticari - Obi/Ticari Şube Portföy

            * Gaziantep Ticari Şube-Obi Portföy Yönetmen/Yetkili

            * Kahramanmaraş Ticari Şube Portföy

            * Dijital Kanal Veri Analitiği ve Strateji Uzmanı

            * Kreatif İşler Yönetici Yrd.

            * Gelen Çağrı Yetkili Yardımcısı

            * İskenderun Şb.-Perakende Bankacılık Yetkilis

            * Gelen Çağrı Yönetimi Yönetici Yrd

            * Arapça Bilen Gelen Çağrı Yetkili Yardımcısı

            * İngilizce Bilen Gelen Çağrı Yetkili Yardımcısı

            * Avcılar E-5 Şube-Girişimci Bankacılık Yönetmen Yr.

            * Ticari Tahsilatlar Yetkili / Yönetici Yrd.

            * Çanakkale Şube Girişimci Bankacılık Yetkilisi

            * Stratejik Satın Alma Yönetici Yardımcısı

            * Arnavutköy Şube- Perakende Bankacılık Yetkilisi

            * Bahçeşehir Şube- Perakende Bankacılık Yetkilisi

            * Çağrı Merkezi İş Geliştirme Uzmanı

            * Osmanbey Ticari Şube Portföy Yönetmeni

            * Core Ticari Programı

            * Core Perakende Programı

            * Başakşehir Şube-Girişimci Bank.Yönet. Yard./ Yetk.

            * Karşıyaka Şube- Girişimci Bank. Yönetmen Yrd.

                BANKA MEMURU NASIL OLUNUR?

                Banka memuru olmak için öncelikli şart genelde 4 yıllık üniversitelerin örgün eğitim veren bölümlerinden (istatistik, matematik, halkla ilişkiler, ekonomi - finans, muhasebe vb.) bölümlerinden mezun olunmasıdır. Bazı banka memuru alımlarında adayların işletme, kamu yönetimi vs. gibi bölümlerden mezun olması koşullarının getirildiği de görülmektedir. Banka memuru olmak isteyen kişilerin öncelikli olarak bu bölümlerden mezun olması şartının karşılanması gerektiğini hatırlatarak, ikinci önemli noktanın; bankalar tarafından yayımlanan ilanları takip etmek olduğunu söyleyebiliriz. Banka memuru olmak istiyorsanız, tüm bankalar tarafından yayımlanan ilanları takip etmek, başvuru süreçlerini öğrenmek ve doğru kadrolara başvuruları yapmak önemli bir yer tutmaktadır. Bu noktada mobil uygulamalarımızı kullanarak banka memuru alım ilanlarına anlık olarak erişim sağlayabilirsiniz.
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