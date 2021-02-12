Ülkemizde bulunan çeşitli bankalar farklı pozisyonlarda personel alımı faaliyetlerine devam ediyor. Öte yandan, adayların bankalara gösterdikleri ilgi ve kariyer olanakları sayesinde çok sayıda banka personeli olmak isteyen aday bulunuyor. Peki, hangi bankalar gişe yetkilisi alımı yapacak? Adaylardan aranan başvuru şartları nedir? Alımlar tecrübeli ve tecrübesiz adaylardan yapılacak olup en az ön lisans mezunu olma şartı aranıyor.
10 farklı banka tarafından yayımlanan ilanlarda Türkiye genelinde birçok şehirde bankaların merkez ve şubelerinde çalıştırmak üzere çok sayıda personel alımı yapılacağına yer verildi. Lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından yapılacak personel alımında adaylar başvurularını internet üzerinden yapacak. Bankacılık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen, tecrübeli ya da tecrübesiz, sektörde çalışmasına engel sağlık sorunu olmayan, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek, müşterilerle ilişkisi iyi olacak personel alımı yapılacak.
HANGİ BANKALAR PERSONEL ALIYOR?
Bu kapsamda aktif ilanı bulunan yapacak bankalar şöyledir;
* Burgan Bank Türkiye,
* Odea Bank A.Ş,
* ŞekerBank
*Türkiye Finans Katılım
* Alternatif Bank
* ING
* Denizbank
*Yapı Kredi
*Garanti BBVA
*QNB Finansbank
ALIM YAPILACAK KADROLAR
İlan yayımlayan bankalar, kadrolar ve başvuru sayfası şu şekilde:
ŞEKERBANK
* Yalova/Operasyon İşlemleri (Gişe) - Yet.Yrd.
* Aksaray/Operasyon İşlemleri (Gişe) - Yet.Yrd.
* Erbaa Şubesi/Operasyon İşlemleri (Gişe) - Yet.Yrd.
* Operasyon Destek Görevlisi
* Network Sistem Uzmanı
* Ankara-Beypazarı / Tarım Bank. Portföy Yöneticisi
* Çorlu - Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi
* Sistem Operatörü / Operatör Yardımcısı
* Önyüz Yazılım Uzmanı
* Mali Tahlil Yönetmeni/ Yönetmen Yardımcısı
* Oracle Veritabanı Uzmanı
* Dwh ve Sas Uzmanı/Analisti
* Orta Katman Uygulama Yöneticisi Sistem Uzmanı
* Sandıklı-Tarım Bankacılığı Müşteri Temsilcisi
* Tekirdağ-Malkara-İşletme Bank. Müşteri Temsilcisi
* Konya-Operasyon Yöneticiliği
* Çemberlitaş-İşletme Bank. Müşteri Temsilcisi
* Manisa-Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi
* Edirne Bireysel Bankacılık Portföy Temsilcisi
* Bozüyük-İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi
* Bafra -Kobi Bankacılığı Portföy Yönetmeni
* Beşevler -Kobi Bankacılığı Portföy Yönetmeni
* Kınık-Tarım Bankacılığı Müşteri Temsilcisi
* Silivri-Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi
* Malatya-Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi
* Osmaniye-İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi
* Mecidiyeköy-Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi
* İkitelli-Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi
* İkitelli -Kobi Bankacılığı Portföy Yönetmeni
* İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi
* Samsun Şube Ticari Bankacılık Mt
* Karabük Şube Ticari Bankacılık Mt
* İskenderun Şube Ticari Bankacılık Mt
* Bursa Beşevler Bireysel Bankacılık Mt
* Hadımköy-Kobi Bankacılığı Portföy Yönetmeni
* Bayrampaşa -Kobi Bankacılığı Portföy Yönetmeni
* Salihli-Tarım Bankacılığı Müşteri Temsilcisi
* Altunizade-Kurumsal Bankacılık Portföy Yöneticisi
* Kadıköy - Kobi Bankacılığı Portföy Yönetmeni
* İstanbul Maltepe /İşletme Bankacılığı Mt
* Üsküdar-Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi
* Uludağ Şube Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi
* Gebze Org. San. Şube Ticari Bankacılık Mt
* Mersin Şube Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi
* Maslak Şube Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi
* Merkez-Kurumsal Bankacılık Portföy Yöneticisi
* Güneşli-Kurumsal Bankacılık Portföy Yöneticisi
* Tekirdağ / Tarım Bankacılığı Müşteri Temsilcisi
* İzmir-Hatay/İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi
* Menemen-Tarım Bankacılığı Müşteri Temsilcisi
* Denizli-Tarım Bankacılığı Müşteri Temsilcisi
* Balıkesir-Tarım Bankacılığı Müşteri Temsilcisi
* Kadıköy-İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi
* Balıkesir-Kobi Bankacılığı Portföy Yönetmeni