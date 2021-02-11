'2020 YILINDA 59 MİLYON 500 BİN GEREKSİZ ÇAĞRI'

Asılsız ve gereksiz acil çağrılar hakkında da konuşan Bakan Soylu, bu konuda vatandaşlardan yardım istediklerini ifade etti. 2020 yılında her iki çağrıdan birinin asılsız ve gereksiz olduğunu ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Bir yardım dileyerek söylemek isterim. 2020 yılında toplam 59 milyon 500 gereksiz ve asılsız çağrı aldık. Peki bunun yanında imdat isteyenlerin toplam çağrı sayısı 29 milyon 800 bin. Eğer siz gereksiz ve asılsız çağrı için 112'yi meşgul ederseniz bu bir yangına, bir sağlık olayına geç kalmamızı veyahut da elbette ki afet olayına geç kalmanızı sağlayabilecek, polis ve jandarma ekiplerimizin ulaşabileceği bir olaya geç kalmamızı sağlayabilecek en önemli aksaklığı oluşturur.

Bu yönde cezai işlemler var. Bunları arttırdık da. Bazı vilayetler çok iyi olmamıza rağmen bazı vilayetlerimizde bu anlayışı yakalayamadığımızı söylemek isterim. Bu konuda vatandaşımızın da yardımını bekliyoruz. Bu konuda asılsız ve gereksiz şu. Arıyor kapatıyor. Hiçbir anlamı olmadan burayı meşgul ediyor. Bu asılsız çağrı. Gereksiz çağrı ise vatandaş 155'i arıyor tam bilinmediği için 112'ye yönlendiriyor. Herhalde yanlış aradım diye kapatıyor. Biz buna gereksiz çağrı diyoruz. Bu çağrılarda da ciddi bir artış söz konusu. Bu konuda valiliklerimiz ve kurumlarımız bu konuda kamuoyu oluşturarak bu konudaki katkılarını yaparlarsa memnun oluruz. iki asılsız gereksiz çağrı, bir doğru çağrı. Bu rakam büyük bir rakamdır. Bu konuda herkesten çok büyük bir katkı ve destek bekliyoruz."