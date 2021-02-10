Büro memurundan, günlük yazışmaları yapmak, dökümler alıp dosyalamak, raporlama yapmak, dışarıdan gelen misafir ve müşterilerle diyalog kurmak, resmi kurum ve kuruluşlarla bağlantıyı kurmak gibi işler beklenmektedir. Büro memuru için verilen ilanlarda kişilerden beklenen kriterler çalışma alanlarına göre değişiklik gösterir. Örneğin, dış ticaret alanında faaliyet gösteren bir firmada, işe başlayacak büro memuru için dil bilmesini istenirken, muhasebe ofislerinde çalışacak bir büro memurunda, iş ile ilgili programları kullanabilmelerini bekleyebilmektedir.

Ancak genel olarak büro memurlarından beklenen özellikler ekip çalışmasına yatkın, düzgün bir diksiyona ve iş disiplinine sahip olmasıdır.