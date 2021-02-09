GİB 337 koruma ve güvenlik görevlisi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları ve ilanda yer alan bilgiler...

GİB 337 koruma ve güvenlik görevlisi başvurusuna dair tüm detaylar ilanı merak edenler tarafından yoğun olarak sorgulanıyor. 1 Şubat'ta başlayan ve yarın sona erecek alım için başvuru şartları netleşti. Sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alımına dair giriş sınavı ilanı, sınava ilişkin bilgiler ve diğer hususlar tek tek ilanda belirtildi. Peki, GİB 337 koruma ve güvenlik görevlisi başvurusu nasıl yapılır? İşte bilgiler...
İLANDA YER ALAN BİLGİLER
Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerinde Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda toplam 337 (üç yüz otuz yedi) sözleşmeli personel alınacaktır.
Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği görev yeri pozisyon sayısının 2 (iki) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri dikkate alınarak, KPSS puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 2 (iki) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
II - SINAV TARİHİ VE YERİ
- Sözlü sınav 1 Mart - 11 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır.
- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel
şartları taşımak,
- 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve
sonraki doğumlular başvurabilecektir.),
- Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,
- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak,
- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.
IV - SINAV BAŞVURUSU
- Başvurular, 1 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp, 10 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecektir.
- Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.
- Adaylar ilanda belirtilen görev yerlerinden en fazla 5 (beş) yer için tercihte bulunabilirler.
- Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.