2021 yılı memur atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Kamu idare, kurum ve kuruluşlarına yapılacak açıktan atama ve nakil usulu atama yapılacak memur sayıları netleşti. Memur atamaları ile ilgili karar kamuoyu ile paylaşıldı.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla kamuda açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapılacak memur kadro sayısı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar belli oldu.
Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının memur kadrolarına 2021 yılı içinde açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin diğer hususların belirlenmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.