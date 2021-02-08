O illerimizde yaşayanlar dikkat! 4.500 TL maaşla kamuya Şubat 2021 personel alımı başvuru şartları! İşte kadrolar ve detaylar

4.500 TL maaşla kamuya Aralık ayı personel alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Türkiye İş Kurumu kurumu resmi internet adresi Kurum Dışı Kamu İşçisi Alımı İlanları kısmı üzerinden duyurular yayımlandı. Yayımlanan ilanlara baktığımızda belediyeler, belediye bünyesindeki şirketlere, kamu şirketlerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na kamu personeli ve kamu işçisi alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR 'da kamu ilanları kısmında yayımlanan ilanlara baktığımızda aşağıdaki pozisyonlara personel ve işçi alımı yapıldığı görülüyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
4.500 TL maaşla kamuya Şubat 2021 personel alımı başvuru şartları!
Karabük Yenice SYDV Pers. Alımı 08.02.2021
Kocaeli TÜBİTAK MAM Pers. Alımı 22.02.2021
Muğla Muttaş Pers. Alımı 11.02.2021
Bingöl Karlıova SYDV 08.02.2021
Bursa Jeotermal Ener. Su İnş. Tur. Maden. San. Tic. A.Ş. 09.02.2021
Adıyaman Davos Müh. İnş. Tem. Org. Maden Tur. Taş. Tic. Ltd. Şti. 10.02.2021
Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi Per. Hizm. A.Ş. Engelli Alım İlanı 08.02.2021
Zonguldak Bakacakkadı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.02.2021
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Per. AŞ. 09.02.2021
Tokat Tanoba Belediyesi Per. Ltd. Şti. 11.02.2021
Amasya Gümüşhacıköy Belediyesi Per. Ltd. Şti. 09.02.2021
Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 09.02.2021
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per.A.Ş. 13.02.2021
Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Tem. Gıda Taş. San. Tic. Ltd. Şti. 09.02.2021
Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 08.02.2021
Giresun Espiye Enerji İnş. Nak. Taah. Hay. Sos. Hiz. San. Tic. A.Ş. 22.02.2021
Çanakkale 22 Eylül Destek Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 28.02.2021
Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi Per. Hizm. A.Ş. 09.02.2021
Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 09.02.2021
Eskişehir Alpubel Enerj. Ürt.Tar.Hay Ulş.Dan.Tic. A.Ş.08.02.2021
Burdur Tefenni Beld. Pers. Ltd. Şti11.02.2021.
İzmir İZELMAN A.Ş.10.02.2021
İzmir İZENERJİ A.Ş.10.02.2021
Kütahya BELDE Müh. İnş. A.Ş. 12.02.2021
Aydın Büyükşehir Beldiyesi Personel A.Ş. 15.02.2021
Afyonkarahisar Bolgiysan Yatırım A.Ş. 09.02.2021
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.02.2021
Çanakkale Eceabat Belediyesi Taş. Haf.Pet. Tic. Ltd. Şti 10.02.2021
Çorum İskilip Belediyesi Per. Ltd. Şti. 09.02.2021
Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 09.02.2021
Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 12.02.2021