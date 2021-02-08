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    • Memurlar
    • 08.02.2021 14:50
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    • 08.02.2021 14:50
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    O illerimizde yaşayanlar dikkat! 4.500 TL maaşla kamuya Şubat 2021 personel alımı başvuru şartları! İşte kadrolar ve detaylar

    4.500 TL ücretle kamuya Şubat ayı personel alımı... O şehirlerimizde yaşayanlar için Şubat ayı kamu personel alımı bültenleri açıklandı. Belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi. Başvurular başladı ve devam ediyor. Farklı şehirlerde kamuya personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. puan şartı aranmadan sağlık kurumlarına ve belediye başkanlıkları bünyesine yapılan personel alımlarının başvuru bilgileri ve adım adım başvuru anlatımı sayfamızda yer alıyor.

    takvim.com.tr
    4.500 TL maaşla kamuya Şubat 2021 personel alımı başvuru şartları!

    4.500 TL maaşla kamuya Aralık ayı personel alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Türkiye İş Kurumu kurumu resmi internet adresi Kurum Dışı Kamu İşçisi Alımı İlanları kısmı üzerinden duyurular yayımlandı. Yayımlanan ilanlara baktığımızda belediyeler, belediye bünyesindeki şirketlere, kamu şirketlerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na kamu personeli ve kamu işçisi alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR 'da kamu ilanları kısmında yayımlanan ilanlara baktığımızda aşağıdaki pozisyonlara personel ve işçi alımı yapıldığı görülüyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

    4.500 TL maaşla kamuya Şubat 2021 personel alımı başvuru şartları!

    Karabük Yenice SYDV Pers. Alımı 08.02.2021
    Kocaeli TÜBİTAK MAM Pers. Alımı 22.02.2021
    Muğla Muttaş Pers. Alımı 11.02.2021
    Bingöl Karlıova SYDV 08.02.2021
    Bursa Jeotermal Ener. Su İnş. Tur. Maden. San. Tic. A.Ş. 09.02.2021
    Adıyaman Davos Müh. İnş. Tem. Org. Maden Tur. Taş. Tic. Ltd. Şti. 10.02.2021
    Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi Per. Hizm. A.Ş. Engelli Alım İlanı 08.02.2021
    Zonguldak Bakacakkadı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.02.2021
    İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Per. AŞ. 09.02.2021
    Tokat Tanoba Belediyesi Per. Ltd. Şti. 11.02.2021
    Amasya Gümüşhacıköy Belediyesi Per. Ltd. Şti. 09.02.2021
    Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 09.02.2021


    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per.A.Ş. 13.02.2021
    Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Tem. Gıda Taş. San. Tic. Ltd. Şti. 09.02.2021
    Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 08.02.2021
    Giresun Espiye Enerji İnş. Nak. Taah. Hay. Sos. Hiz. San. Tic. A.Ş. 22.02.2021
    Çanakkale 22 Eylül Destek Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 28.02.2021
    Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi Per. Hizm. A.Ş. 09.02.2021
    Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 09.02.2021
    Eskişehir Alpubel Enerj. Ürt.Tar.Hay Ulş.Dan.Tic. A.Ş.08.02.2021
    Burdur Tefenni Beld. Pers. Ltd. Şti11.02.2021.
    İzmir İZELMAN A.Ş.10.02.2021
    İzmir İZENERJİ A.Ş.10.02.2021
    Kütahya BELDE Müh. İnş. A.Ş. 12.02.2021
    Aydın Büyükşehir Beldiyesi Personel A.Ş. 15.02.2021
    Afyonkarahisar Bolgiysan Yatırım A.Ş. 09.02.2021
    Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.02.2021
    Çanakkale Eceabat Belediyesi Taş. Haf.Pet. Tic. Ltd. Şti 10.02.2021
    Çorum İskilip Belediyesi Per. Ltd. Şti. 09.02.2021
    Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 09.02.2021
    Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 12.02.2021


        Çanakkale Bayramiç Belediyesi Personel Ltd. Şti 11.02.2021
        Kayseri Sarız SYDV 17.02.2021
        Yalova Yabeltaş San. Tic. A.Ş. 09.02.2021
        İzmir İZELMAN.A.Ş.12.02.2021
        Muğla Ula Belediyesi Personel Ltd.Şti.10.02.2021
        Ankara Beltaş Belediye Trafik Hiz.A.Ş.09.02.2021
        Kayseri Sarız SYDV Pers. Alımı 17.02.2021
        Şırnak Silopi Beld. Pers. Hiz. A.Ş. 12.02.2021
        Erzurum Tortum SYDV Pers. Alımı 12.02.2021
        Şanlıurfa Suruç Beld. Pers. Ltd. Şti. 08.02.2021
        Ağrı Yayladüzü Beld. Pers. İşl. Ltd. Şti. 08.02.2021
        Denizli Merkezefendi Temz. Ulş. Taah. San. Tic. A.Ş. 10.02.2021
        Konya Akşehir Beld. Başk. Şehri Beyza İç Ve Dış Tic. San. A.Ş. 18.02.2021
        Konya Karyem Karapınar Yem San. Ve Tic. A.Ş. 08.02.2021
        İzmir İzdoğa Tic. A.Ş. 12.02.2021

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        ALIM YAPILAN KADROLAR

        - Beden işçisi

        - Güvenlik görevlisi

        - Temizlik görevlisi

        - Veteriner sağlık teknisyeni

        - Veteriner hekim

        - Operatör

        - Şoför

        - Jeoloji mühendisi

        - Aşçı

        - Okul öncesi öğretmeni

        - İdari İşler uzmanı

        - Destek personeli,

        - Basın yayın işleri personeli

        - Büro memuru

        - Mühendis

        - Mükine Mühendisi

        - İşyeri hekimi,

        - Danışma memuru

        - İnşaat teknikeri

        - Hasta yaşlı bakımı personeli

        BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

        İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel koşullarını taşıması gerekmektedir:

        - Türk vatandaşı olmak.

        - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

        - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

        - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

        - İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

        - Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

            İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

            İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

            • Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir.
            Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

            • Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

            • Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

            • İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

            • Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

            • Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.
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            Haberler Memurlar O illerimizde yaşayanlar dikkat! 4.500 TL maaşla kamuya Şubat 2021 personel alımı başvuru şartları! İşte kadrolar ve detaylar