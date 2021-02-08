Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda kamu personeli alımı başvurusunun başladığına yer verildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Devlet Hava Meydanlarına memur alımı şartlar ve ilan detayları haberimizde. Söz konusu iki kurum adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri arayacak. Ayrıca adayların 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca alım yapılacak alana göre adayların Dört yıllık eğitim veren Üniversitelerin bölümlerinden mezun olmuş olmak şartı aranacak.