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    • Memurlar
    • 08.02.2021 12:11
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    • 08.02.2021 12:12
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    Gündemde binlerce kişi arama motorları üzerinden araştırmasını yapıyor. 25-29 Ocak tarihleri aralığında başvuruların tamamlandığı, memur olma hayali kuran binlerce vatandaşın araştırdığı . Peki sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanıyor? İçişleri Bakanlığı 1172 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? Sözlü sınav tarihi ve sınav yerleri belli oldu mu? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    İçişleri Bakanlığı sonuç sorgulama!

    İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları merakla bekleniyordu ve açıklandı. İçişleri Bakanlığı 1772 personel alımı için başvuruları 25-29 Ocak tarihleri arasında almıştı. Binlerce kişinin merak ettiği konuya dair bilgileri haberimizde derledik. İçişleri Bakanlığı 1772 personel alımına ilişkin sözlü sınav hakkında merak edilen bilgiler de paylaşıldı ve İçişleri Bakanlığı resmi sitesinde duyuruldu. İşte detaylar…

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    İçişleri Bakanlığı listeleri yayımlarken "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için ilan edilen pozisyonlara başvuruda bulunan adaylardan; her il ve pozisyon unvanı için 2020 yılı KPSS puan türüne göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adaya ait il ve unvan bazlı listeler öğrenim durumuna göre (Lisans, Ön Lisans ve Lise) aşağıda yayımlanmaktadır." diye belirtti.

    1- KPSS puan türüne göre ilan edilen pozisyon sayılarının 5 katı aday arasına giren en son aday ile aynı puana sahip aday/adaylar da listeye dâhil edilmiştir.
    2- Yayımlanan bu listelerde yer alan adaylara ait tercih ettikleri pozisyonun bulunduğu sınav komisyonlarınca başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları 08-12 Şubat 2021 tarihleri arasında incelenecek olup, başvuru şartlarından herhangi birini veya birkaçını taşımayan adaylara başvurularının reddedildiği İş Talep Formunda beyan ettikleri cep telefon numaralarına SMS olarak, mail adreslerine de e- posta olarak bildirilecektir. Bu nedenle adayların belirtilen tarihler arasında sms ve e- posta adreslerini takip etmeleri gerekmektedir.
    3- Başvurusunun bu aşamada reddedildiğini öğrenen aday/adayların itiraz için en geç iki gün içerisinde (mesai saatleri içinde) tercih ettikleri pozisyonun bulunduğu valilik il yazı işleri müdürlüğüne itiraz edilen hususların belgelendirilmesi kaydıyla başvurmaları gerekmektedir.

    SÖZLÜ SINAV LİSTELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4- Belirtilen itiraz süresi içerisinde itiraza neden olan bilgi /belgeyi ibraz etmeyen/edemeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, bu nedenle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
        5- Süreç tamamlandıktan sonra başvurusu kabul edilen adaylara ait her il ve pozisyon unvanı için KPSS puan türüne göre giriş (sözlü) sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı listeler ile günlü katılım listeleri Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup, ilanda belirtilen Ek-2 tabloda yer alan Bölgesel Sınav Merkezlerinin valilik internet sitelerinde de aynı tarihte yayımlanacaktır.

        SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?

        4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, ilgili Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;

        a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

        b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,

        c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

        ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

        d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

        e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

        Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır

        HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

        Yapılan açıklamaya göre bakanlıkta avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli sözleşmeli istihdam edilecek.

        SÖZLÜ SINAVDA NELER SORULACAK?

        İçişleri Bakanlığı'nın yapacağı sözlü sınavı başvuru yapılan kadroya göre değişecektir. Avukat kadrosu için alınan personele farklı, Çağrı Karşılama Personeli alımında farklı konulardan sorular sorulacaktır. İçişleri Bakanlığı sözlü sınavlarında hangi konulardan çıkacağı ise aşağıda yazımızda yer almaktadır. Sözlü sınavda sorulacak olan soruların konularına göre farklı değerlendirmelerde ve puan dağılımında bulunulacak.
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        Haberler Memurlar İçişleri Bakanlığı sonuç sorgulama! İçişleri Bakanlığı 1772 personel alımı sonuçları açıklandı!