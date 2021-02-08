İçişleri 1772 personel alımı kpss taban puanları gündemde merak edilen ve sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyordu ve açıklandı. İllere göre çağrı karşılama, büro personeli taban puanları haberimizin içeriğinde yer alıyor. İçişleri Bakanlığı çeşitli kadrolarına lisans ve önlisans eğitim düzeyinde binlerce kişi alınacak, sonuçlar da bugün açıklandı. Özellikle merak edilen çağrı karşılama, büro personeli kadrolarının taban puanları haberimizde yer alıyor.