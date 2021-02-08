İçişleri 1772 personel alımı kpss taban puanları gündemde merak edilen ve sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyordu ve açıklandı. İllere göre çağrı karşılama, büro personeli taban puanları haberimizin içeriğinde yer alıyor. İçişleri Bakanlığı çeşitli kadrolarına lisans ve önlisans eğitim düzeyinde binlerce kişi alınacak, sonuçlar da bugün açıklandı. Özellikle merak edilen çağrı karşılama, büro personeli kadrolarının taban puanları haberimizde yer alıyor.
İÇİŞLERİ 1772 PERSONEL ALIMI KPSS TABAN PUANLARI
LİSANS:
Büro Personeli:
90,10926 ADANA
90,23112 AFYONKARAHİSAR
89,62086 AMASYA
90,52641 ANKARA
89,48587 AYDIN
89,10059 BALIKESİR
89,70804 BURSA
92,35907 DİYARBAKIR
88,36097 ERZİNCAN
88,51002 ERZURUM
89,71086 GAZİANTEP
89,46899 HATAY
89,56648 İSTANBUL
89,64804 İZMİR
86,25739 KİLİS
88,85124 KOCAELİ
89,76241 MALATYA
89,6293 MARDİN
87,99819 MUĞLA
89,77085 SAKARYA
89,26276 ŞANLIURFA
88,42565 TEKİRDAĞ
88,32534 TRABZON
90,7242 VAN
88,24097 YALOVA
Çağrı Karşılama Personeli:
85,48495 ADANA
85,61994 ADIYAMAN
84,61408 AFYONKARAHİSAR
82,76081 AĞRI
86,50393 AKSARAY
83,8829 AMASYA
85,9321 ANKARA
86,66986 ANTALYA
84,14913 ARDAHAN
84,11913 ARTVİN
80,46225 AYDIN
83,53605 BALIKESİR
86,12146 BARTIN
84,91031 BATMAN
84,5391 BAYBURT
85,92366 BİLECİK
83,91009 BİNGÖL
85,03781 BİTLİS
86,23583 BOLU
86,73735 BURDUR
86,79454 BURSA
84,32723 ÇANKIRI
85,32184 ÇORUM
87,53135 DENİZLİ
85,74743 DİYARBAKIR
88,97873 DÜZCE
85,63119 ELAZIĞ
82,43928 ERZİNCAN
86,16834 ESKİŞEHİR
84,64408 GAZİANTEP
83,357 GİRESUN
84,21849 GÜMÜŞHANE
86,77484 HATAY
83,19951 IĞDIR
87,55291 ISPARTA
84,5091 İSTANBUL
83,58666 İZMİR
87,03827 KARABÜK
82,09149 KARS
85,52902 KASTAMONU
88,52595 KAYSERİ
85,67712 KIRIKKALE
82,87518 KIRKLARELİ
86,20302 KIRŞEHİR
83,94571 KİLİS
83,36544 KOCAELİ
87,67196 KONYA
86,31176 KÜTAHYA
85,39214 MALATYA
84,75096 MANİSA
83,52856 MARDİN
86,96796 MERSİN
85,02655 MUĞLA
83,97571 MUŞ
84,34412 NEVŞEHİR
85,3959 NİĞDE
85,70712 ORDU
84,09476 OSMANİYE
85,14092 RİZE
81,58153 SAKARYA
88,74812 SAMSUN
85,48777 SİİRT
85,88899 SİNOP
80,54004 ŞANLIURFA
83,37951 ŞIRNAK
83,92039 TEKİRDAĞ
85,8018 TOKAT
83,67948 TUNCELİ
81,77651 UŞAK
88,68625 VAN
83,98602 VAN
83,05985 YALOVA
83,50605 YOZGAT
86,61735 ZONGULDAK