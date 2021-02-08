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    • Memurlar
    • 08.02.2021 14:16
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    • 08.02.2021 14:16
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    açıklandı! İllere göre ,

    Merakla ve heyecanla beklenen açıklandı. için başvurular 25-29 Ocak tarihleri arasında yapılmıştı ve sonuçlar bugün açıklandı. İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1772 personel yerleştirilecek. Peki illere göre , nedir? Lisans öğrenim düzeyine sahip İçişleri memur alımına ilişkin merak edilen tüm bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    İçişleri 1772 personel alımı kpss taban puanları açıklandı!

    İçişleri 1772 personel alımı kpss taban puanları gündemde merak edilen ve sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyordu ve açıklandı. İllere göre çağrı karşılama, büro personeli taban puanları haberimizin içeriğinde yer alıyor. İçişleri Bakanlığı çeşitli kadrolarına lisans ve önlisans eğitim düzeyinde binlerce kişi alınacak, sonuçlar da bugün açıklandı. Özellikle merak edilen çağrı karşılama, büro personeli kadrolarının taban puanları haberimizde yer alıyor.

    İÇİŞLERİ 1772 PERSONEL ALIMI KPSS TABAN PUANLARI

    LİSANS:

    Büro Personeli:

    90,10926 ADANA
    90,23112 AFYONKARAHİSAR
    89,62086 AMASYA
    90,52641 ANKARA
    89,48587 AYDIN
    89,10059 BALIKESİR
    89,70804 BURSA
    92,35907 DİYARBAKIR
    88,36097 ERZİNCAN
    88,51002 ERZURUM
    89,71086 GAZİANTEP
    89,46899 HATAY
    89,56648 İSTANBUL
    89,64804 İZMİR
    86,25739 KİLİS
    88,85124 KOCAELİ
    89,76241 MALATYA
    89,6293 MARDİN
    87,99819 MUĞLA
    89,77085 SAKARYA
    89,26276 ŞANLIURFA
    88,42565 TEKİRDAĞ
    88,32534 TRABZON
    90,7242 VAN
    88,24097 YALOVA

    Çağrı Karşılama Personeli:

    85,48495 ADANA
    85,61994 ADIYAMAN
    84,61408 AFYONKARAHİSAR
    82,76081 AĞRI
    86,50393 AKSARAY
    83,8829 AMASYA
    85,9321 ANKARA
    86,66986 ANTALYA
    84,14913 ARDAHAN
    84,11913 ARTVİN
    80,46225 AYDIN
    83,53605 BALIKESİR
    86,12146 BARTIN
    84,91031 BATMAN
    84,5391 BAYBURT
    85,92366 BİLECİK
    83,91009 BİNGÖL
    85,03781 BİTLİS
    86,23583 BOLU
    86,73735 BURDUR
    86,79454 BURSA
    84,32723 ÇANKIRI
    85,32184 ÇORUM
    87,53135 DENİZLİ
    85,74743 DİYARBAKIR
    88,97873 DÜZCE
    85,63119 ELAZIĞ
    82,43928 ERZİNCAN
    86,16834 ESKİŞEHİR
    84,64408 GAZİANTEP
    83,357 GİRESUN
    84,21849 GÜMÜŞHANE
    86,77484 HATAY
    83,19951 IĞDIR
    87,55291 ISPARTA
    84,5091 İSTANBUL
    83,58666 İZMİR
    87,03827 KARABÜK
    82,09149 KARS
    85,52902 KASTAMONU
    88,52595 KAYSERİ
    85,67712 KIRIKKALE
    82,87518 KIRKLARELİ
    86,20302 KIRŞEHİR
    83,94571 KİLİS
    83,36544 KOCAELİ
    87,67196 KONYA
    86,31176 KÜTAHYA
    85,39214 MALATYA
    84,75096 MANİSA
    83,52856 MARDİN
    86,96796 MERSİN
    85,02655 MUĞLA
    83,97571 MUŞ
    84,34412 NEVŞEHİR
    85,3959 NİĞDE
    85,70712 ORDU
    84,09476 OSMANİYE
    85,14092 RİZE
    81,58153 SAKARYA
    88,74812 SAMSUN
    85,48777 SİİRT
    85,88899 SİNOP
    80,54004 ŞANLIURFA
    83,37951 ŞIRNAK
    83,92039 TEKİRDAĞ
    85,8018 TOKAT
    83,67948 TUNCELİ
    81,77651 UŞAK
    88,68625 VAN
    83,98602 VAN
    83,05985 YALOVA
    83,50605 YOZGAT
    86,61735 ZONGULDAK

        ÖNLİSANS:

        Büro Personeli

        84,17437 AFYONKARAHİSAR
        82,80773 AĞRI
        84,56732 AKSARAY
        80,68444 ARDAHAN
        81,69838 ARTVİN
        85,4187 BALIKESİR
        82,43991 BAYBURT
        84,98817 BURSA
        83,9918 ÇORUM
        81,40184 EDİRNE
        86,10786 ESKİŞEHİR
        85,35188 GAZİANTEP
        83,71215 GİRESUN
        82,65584 IĞDIR
        82,97374 İSTANBUL
        85,21723 KARAMAN
        82,75158 KARS
        84,65583 KASTAMONU
        84,9417 MANİSA
        85,86057 MARDİN
        85,11526 NİĞDE
        81,50102 RİZE
        85,71214 ŞANLIURFA
        84,46502 ŞIRNAK
        86,22083 TOKAT
        84,46124 TRABZON
        81,94189 TUNCELİ
        83,27784 VAN

        Çağrı Karşılama Personeli (Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü)

        65,99673 ADANA
        67,58687 ADIYAMAN
        61,15294 AFYONKARAHİSAR
        60,73965 AĞRI
        63,48116 AKSARAY
        62,39316 AMASYA
        60,00813 ANKARA
        64,76029 ANTALYA
        67,41708 ARDAHAN
        62,35769 ARTVİN
        60,07528 AYDIN
        60,04704 BALIKESİR
        64,12073 BARTIN
        61,393 BATMAN
        64,72483 BAYBURT
        60,7114 BİLECİK
        62,80268 BİNGÖL
        61,87724 BİTLİS
        65,19839 BOLU
        66,98933 BURDUR
        61,66853 BURSA
        60,84194 ÇORUM
        64,813 DENİZLİ
        62,07493 DİYARBAKIR
        61,0045 DÜZCE
        60,06461 ELAZIĞ
        64,07836 ERZİNCAN
        60,51337 ESKİŞEHİR
        66,71069 GAZİANTEP
        60,51337 GİRESUN
        63,12057 GÜMÜŞHANE
        64,38214 HATAY
        62,23749 IĞDIR
        65,85552 ISPARTA
        60,05049 İSTANBUl
        61,42469 İZMİR
        63,54487 KARS
        63,37853 KASTAMONU
        61,57658 KAYSERİ
        60,82093 KIRIKKALE
        62,51992 KIRKLARELi
        62,88084 KİLİS
        60,34014 KOCAELİ
        64,35389 KONYA
        64,63977 KÜTAHYa
        60,11042 MALATYA
        61,08923 MANİSA
        61,27281 MARDİN
        65,82383 MERSİN
        63,85899 MUĞLA
        61,59826 MUŞ
        65,25487 NEVŞEHİR
        61,31517 NİĞDE
        60,45311 ORDU
        65,11333 OSMANİYE
        60,38973 RİZE
        66,78852 SAKARYA
        64,16687 SAMSUN
        61,81353 SİİRT
        62,21648 SİNOP
        68,57602 SİVAS
        60,771 ŞANLIURFA
        61,29449 ŞIRNAK
        60,70418 TEKİRDAĞ
        60,09663 TOKAT
        60,11042 TUNCELİ
        61,43192 UŞAK
        63,86277 VAN
        60,02225 YALOVA
        60,38973 YOZGAT
        63,31137 ZONGULDAK

        Çağrı Karşılama Personeli (Diğer)

        86,50704 ADANA
        86,21394 ADIYAMAN
        83,86059 AFYONKARAHİSAR
        83,70181 AĞRI
        84,7619 AKSARAY
        86,89587 AMASYA
        86,52116 ANKARA
        85,47208 ANTALYA
        81,05537 ARDAHAN
        80,75816 ARTVİN
        86,42231 AYDIN
        84,87487 BALIKESİR
        83,78343 BARTIN
        85,83578 BATMAN
        83,95599 BAYBURT
        83,75107 BİLECİK
        86,5852 BİNGÖL
        83,91018 BİTLİS
        84,51461 BOLU
        83,47587 BURDUR
        85,81788 BURSA
        84,46502 ÇANKIR
        85,0967 ÇORUM
        84,97372 DENİZLİ
        86,40786 DİYARBAKIR
        82,57868 DÜZCE
        85,02709 ELAZIĞ
        83,89639 ERZİNCAN
        83,86782 ESKİŞEHİR
        85,62741 GAZİANTEP
        83,95566 GİRESUN
        80,9951 GÜMÜŞHANE
        85,68734 HATAY
        81,96012 IĞDIR
        84,02693 ISPARTA
        84,75123 İSTANBUL
        85,51444 İZMİR
        81,71562 KARS
        84,88143 KASTAMONU
        86,12232 KAYSERİ
        84,60624 KIRIKKALE
        83,90296 KİLİS
        84,75845 KOCAELİ
        85,92807 KONYA
        84,85008 KÜTAHYA
        85,73348 MALATYA
        84,70542 MANİSA
        86,1082 MARDİN
        85,90327 MERSİN
        84,09098 MUĞLA
        83,09082 MUŞ
        84,61313 NEVŞEHİR
        82,36653 NİĞDE
        86,23151 ORDU
        85,72659 OSMANİYE
        82,79672 RİZE
        85,66977 SAKARYA
        85,39769 SİİRT
        85,71558 SİNOP
        86,41164 ŞANLIURFA
        83,62431 ŞIRNAK
        82,73056 TEKİRDAĞ
        85,35533 TOKAT
        81,29921 TUNCELİ
        85,61329 UŞAK
        85,42215 VAN
        81,93433 YALOVA
        85,14695 YOZGAT
        85,52856 ZONGULDAK
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        Haberler Memurlar İçişleri 1772 personel alımı kpss taban puanları açıklandı! İllere göre çağrı karşılama, büro personeli taban puanları…