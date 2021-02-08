Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda kamu personeli alımı başvurusunun başladığına yer verildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Devlet Hava Meydanlarına memur alımı şartlar ve ilan detayları haberimizde. Söz konusu iki kurum adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri arayacak. Ayrıca adayların 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca alım yapılacak alana göre adayların Dört yıllık eğitim veren Üniversitelerin bölümlerinden mezun olmuş olmak şartı aranacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Söz konusu olan GSB ve DHMİ bünyesine alacağı memur adaylar için başvurular Hafta başı ile yani 08 Şubat 2021 tarihi ile başlayacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar öncelikle belirtilen nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar aşağıdaki tarihlere kadar başvurularını gerçekleştirmek zorundadırlar.
LİSANS MEZUNU MEMUR ALIM YAPILACAK KADROLAR:
Söz konusu olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda memur alımı yapacak. Lisans mezunu Memur Alımları iki farklı kadro ile yapılacak. Bu kapsamda,
Gençlik ve Spor Bakanlığı 25 Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ise 24 Asistan Hava Trafik Kontrolörü alımı yapacak.