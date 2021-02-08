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    • Memurlar
    • 09.02.2021 08:42
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    • 09.02.2021 08:42
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    başvuru yapanlar anında olarak işe alınacak… İşte ’dan kadrolar

    'dan müjde! başvuru yapanlar anında olarak işe alınacak… Buna göre adayların sağlaması gereken başvuru şartları da ilanı veren firmaya göre değişiklik göstermektedir. Fakat genel olarak ifade edilecek olunursa adayların ilanlara başvurmaları için en az ilköğretim mezunu olma, ilgili yaş aralığında olma, takım çalışmasına uyum sağlayacak, gelişime açık, dikkatli, askerliğini yapmış ya da tecilli, ilgili il ve ilçede ikamet ediyor olma, ilana göre değişmekle birlikte vardiyalı olarak çalışabilme şartları gibi birçok farklı şartı sağlamaları istenebilmektedir.

    takvim.com.tr
    İŞKUR’dan müjde! Başvuru yapanlar anında paketleme işçisi olarak işe alınacak…

    İŞKUR'dan müjde! En az ilkokul mezunu başvuru yapanlar anında paketleme işçisi olarak işe alınacak… Ortalama olarak 3 ila 4 bin TL maaş ile paketleme personel alım başvuruları başladı. Yayına alınan son ilanlardan bir tanesi de onlarca paketleme personel alım yapılacak olduğuna dair yapılan açıklamalar üzerine oluyor. Alım için gerekli şartları yerine getiren vatandaşlar için başvuru ekranı açıldı. birçok farklı sektörde birçok farklı kadroda istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra çoğunlukla özel sektöre yönelik gerçekleştirilen alım ilanlarında paketleme işçisi ön plana çıkmaktadır.

    Başvuru Şartları Neler?

    Buna göre adayların sağlaması gereken başvuru şartları da ilanı veren firmaya göre değişiklik göstermektedir. Fakat genel olarak ifade edilecek olunursa adayların ilanlara başvurmaları için en az ilköğretim mezunu olma, ilgili yaş aralığında olma, takım çalışmasına uyum sağlayacak, gelişime açık, dikkatli, askerliğini yapmış ya da tecilli, ilgili il ve ilçede ikamet ediyor olma, ilana göre değişmekle birlikte vardiyalı olarak çalışabilme şartları gibi birçok farklı şartı sağlamaları istenebilmektedir.

    Nasıl Başvuru Yapılır?

    İlanlar İŞKUR üzerinden yayınlanmış olup adaylar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=22893adresinden ilan numarasını ilgili yere yapıştırıp arama yaparak ilanlara ulaşmak ve başvuru yapmak mümkündür. Adayların başvuruları İŞKUR üzerinden online olarak alınmaktadır, bu sebeple İŞKUR'a kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

        Mesleğin Bilgileri

        Meslek Kodu : 9321.15

        Meslek Adı : Paketleme işçisi

        Grup Bilgileri

        M. Ana Grubu : Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

        M. Alt Ana Grubu : Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

        M. Grubu : İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

        M. Birim Grubu : Elle Paketleme İşlerinde Çalışanlar

        Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

        Görev ve İşlem Basamakları :

        Paketleme işçisi , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

        a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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        Haberler Memurlar En az ilkokul mezunu başvuru yapanlar anında paketleme işçisi olarak işe alınacak… İşte İŞKUR’dan kadrolar