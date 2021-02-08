Farklı bankalar farklı kadrolarında ihtiyaç dahilinde zaman zaman başvuru ilanları açıyor. Bankada kariyer hedefleyen vatandaşlar gişe yetkilisi kadrosu için 4 ayrı bankanın başvuru şartlarına haberimizden ulaşabilir. 6 il için yapılacak bu alım hangi illerde geçerli? Tecrübeli ya da tecrübesiz fark etmeksizin önlisans eğitim durumuna sahip olma ve farklı diğer şartlara göre siz de sizin için en uygun olan ilan için başvuru yapabilirsiniz.
HANGİ BANKALAR GİZE YETKİLİSİ PERSONELİ ALIYOR?
Bu kapsamda aktif ilanı bulunan ve Gişe Yetkilisi Alımı yapacak bankalar şöyledir;
* Burgan Bank Türkiye,
* Odea Bank A.Ş,
* Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş,
* ICBC
ALIM YAPILACAK İLLERİN LİSTESİ
Denizli, Bursa, Ankara, Hatay(İskenderun), İstanbul(Avr.)(Şişli), İzmir, İstanbul(Asya)
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bankalar 2021 yılı gişe yetkilisi alımı başvuruları için şartlarını açıkladı.