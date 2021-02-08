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    • Memurlar
    • 08.02.2021 12:42
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    • 08.02.2021 12:42
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    Antalya Bilim Üniversitesi 12 akademik personel alacak! İşte şartlar...

    'nun ilan sitesinde yer alan personel alım ilanları arasına yenileri eklendi. Güncellenen ilanlar arasında Antalya Bilim Üniversitesi'nin 12 akademik personel alımı yapacağı duyurusu da yer aldı.

    Antalya Bilim Üniversitesi 12 akademik personel alacak

    Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğü, 12 akademik personel alımı yapılacağını açıkladı. İlanda alınacak personele ilişkin detaylara da yer verildi.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, alımı yapılacak kadrolara başvuru şartları da belirtildi.

    İşte akademik personel kadro başvurusu için istenen belgeler:
    İlana konu olan kadro devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde YÖK formatında özgeçmişini, kimlik fotokopisini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları, Profesörlük kadrosu için 6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim üyesi kadrosu için 4 takım halinde ve bir adet elektronik kopya (CD) hazırlayarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

    Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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