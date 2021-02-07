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    • Memurlar
    • 07.02.2021 09:41
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    • 07.02.2021 09:41
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    12 sözleşmeli avukat alacak! Detaylar belli oldu

    'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan ilanla , 12 sözleşmeli avukat alımı yapacağını duyurdu. İlanda detaylı bilgilere yer verildi.

    O kurum 12 sözleşmeli avukat alacak! Detaylar belli oldu

    12 sözleşmeli avukat alımı yapılacağını duyurdu. Alınacak avukatların Şanlıurfa, Van, Sivas, Trabzon, Kastamonu, Kars ve Artvin'de istihdam edileceği açıklandı.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda, başvuruların yeri ve şekli ile ilgili bilgi verildi.

    İşte başvuru yeri ve şekliyle ilgili bilgiler:
    a) Başvuruda bulunacakların öğrenim durumlarına dair bilgiler, YÖKSİS' te kayıtlı olması gerekmekte olup aksi takdirde başvuruda bulunulması mümkün bulunmamaktadır.
    Bu sebeple; başvuruda bulunacakların e-Devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr/ yuksekogretim-mezun-belgesi-sorgulama adresinden öğrenim durumlarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Şayet e-Devlette kayıtları yok ise mezun oldukları üniversitelerin öğrenci işleri ile irtibata geçerek YÖKSİS'e kayıtlarının yapılmasını sağlamaları ve kayıt işlemi tamamlandıktan sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu aşamada, Kurumumuzun yapabileceği her hangi bir işlem bulunmadığından, olabilecek olumsuzluklar için Kurumumuz sorumlu değildir.
    b) Başvurular, elektronik ortamda https://personelalimi.dsi.gov.tr adresinden yapılacak olup, Kurumumuza şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
    c) Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday il sayısı kadar tercih yapabilecektir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın...

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