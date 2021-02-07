50-55-60 KPSS, 4500 TL maaşla belediye memuru alımı başvuru şartları belli oldu! İşte kadrolar

50-55-60 KPSS, 4500 TL maaşla belediye memuru alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 55-60 KPSS puan şartı ile en az lise mezunları arasından belediye memuru alımı yapılacak. Farklı illerde yapılacak ikamet şartsız belediye memuru alımında başvurular bu hafta başlıyor. Bir hayli insan bir belediyede kadrolu memur olarak çalışmanın hayalini kurar. Ancak bu o kadar da basit değildir. Peki, belediyede işe nasıl girilir?
ALIM YAPILAN KADROLAR
Mühendis
Memur
Zabıta Memuru
Hizmetli
Şehir Plancısı
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Avukat
Bilgisayar İşletmeni
Belediye Trafik Memuru
Şehir Plancısı
BELEDİYE İLANLARI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
Belediyelerde çalışmak isteyenlerden ilanlara başvuru yapacakların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,