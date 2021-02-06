İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurularının tamamlanmasının ardından heyecanla sonuçlar beklenmeye başlandı. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Farklı kadrolara belirli sayıda kişi yerleştirilecek peki Personel alımı hangi kadrolara yapılacak? Sözlü sınavın yapılacağı tarih de belli oldu, peki sınav yerleri açıklandı mı? İşte İçişleri Bakanlığı personel alımı hakkında merak edilen tüm bilgiler…
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İçişleri Bakanlığı personel alımı sınav başvuruları 25 Ocak Pazartesi günü 10:30'da başladı, 29 Ocak Cuma günü saat 17:30 itibariyle sona erdi. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına ilişkin il ve unvan bazlı listeler ile günlü katılım listeleri 05 Mart 2021 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecek.
Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?
Sınav 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Giriş(sözlü) sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait günlü katılım listeleri, sınav yerleri, sınav tarihleri ve ilgili diğer bilgiler bakanlığın www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri Bölgesel Sınav Komisyonunun bulunduğu sınav yerinde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı/T.C Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
Bakanlık taşra teşkilatında ilan edilen sözleşmeli pozisyon unvanı için başvuruda bulunan adaylar İş Talep Formunda tercih ettikleri il için, Ek-2 sayılı tabloda o ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav komisyonunun bulunduğu ilde sınava katılacaklardır.