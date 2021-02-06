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    • Memurlar
    • 06.02.2021 13:41
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    • 06.02.2021 13:42
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    DSİ 8 şehirde sınavsız yapacak! başvuru şartları nelerdir?

    başvuru şartları nelerdir? Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yayımlanan ilanına göre; 8 şehirde sınavsız personel alımı yapılacağı açıklandı. İlanlara başvuru yapmak ve iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar, şartları hakkında araştırma yapıyor. İşte personel alımına ilişkin merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    DSİ 8 şehirde sınavsız personel alımı yapacak! DSİ personel alımı başvuru şartları nelerdir?

    8 şehirde sınavsız personel alımı için ilan açıklandı. DSİ tarafından yayımlanan ilana göre; 15-24 Şubat tarihleri arasında personel alımı için başvuru dönemi başlayacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacak. Peki, DSİ personel alımı başvuru şartları nelerdir?

    BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    a) Başvuruda bulunacakların öğrenim durumlarına dair bilgiler, YÖKSİS' te kayıtlı olması gerekmekte olup aksi takdirde başvuruda bulunulması mümkün bulunmamaktadır.

    Bu sebeple; başvuruda bulunacakların e-Devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr/ yükseköğretim-mezun-belgesi-sorgulama adresinden öğrenim durumlarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Şayet e-Devlette kayıtları yok ise mezun oldukları üniversitelerin öğrenci işleri ile irtibata geçerek YÖKSİS'e kayıtlarının yapılmasını sağlamaları ve kayıt işlemi tamamlandıktan sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu aşamada, Kurumumuzun yapabileceği her hangi bir işlem bulunmadığından, olabilecek olumsuzluklar için Kurumumuz sorumlu değildir.

    b) Başvurular, elektronik ortamda https://personelalimi.dsi.gov.tr adresinden yapılacak olup, Kurumumuza şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

    c) Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday il sayısı kadar tercih yapabilecektir.

    DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    a) T.C. vatandaşı olmak.

    b) Son müracaat tarihi itibarıyla Hukuk Fakültelerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Hukuk Programı (YÖKSİS Kayıt No:3309) bölümünden mezun olmak.

        c) Son müracaat tarihi itibarıyla Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak.

        ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

        d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4 üncü ve 5 inci alt bentlerinde yer alan "Kamu haklarından mahrum bulunmamak." ve "Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak." şartlarını haiz olmak.

        e) Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.

        f) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS-P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

        g) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.
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