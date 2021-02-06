DSİ 8 şehirde sınavsız personel alımı yapacak! DSİ personel alımı başvuru şartları nelerdir?

8 şehirde sınavsız personel alımı için ilan açıklandı. DSİ tarafından yayımlanan ilana göre; 15-24 Şubat tarihleri arasında personel alımı için başvuru dönemi başlayacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacak. Peki, DSİ personel alımı başvuru şartları nelerdir?
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
a) Başvuruda bulunacakların öğrenim durumlarına dair bilgiler, YÖKSİS' te kayıtlı olması gerekmekte olup aksi takdirde başvuruda bulunulması mümkün bulunmamaktadır.
Bu sebeple; başvuruda bulunacakların e-Devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr/ yükseköğretim-mezun-belgesi-sorgulama adresinden öğrenim durumlarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Şayet e-Devlette kayıtları yok ise mezun oldukları üniversitelerin öğrenci işleri ile irtibata geçerek YÖKSİS'e kayıtlarının yapılmasını sağlamaları ve kayıt işlemi tamamlandıktan sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu aşamada, Kurumumuzun yapabileceği her hangi bir işlem bulunmadığından, olabilecek olumsuzluklar için Kurumumuz sorumlu değildir.
b) Başvurular, elektronik ortamda https://personelalimi.dsi.gov.tr adresinden yapılacak olup, Kurumumuza şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
c) Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday il sayısı kadar tercih yapabilecektir.
DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) Son müracaat tarihi itibarıyla Hukuk Fakültelerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Hukuk Programı (YÖKSİS Kayıt No:3309) bölümünden mezun olmak.